Bugatti возрождает «Бэби» – копию самого успешного гоночного автомобиля для детей и взрослых

По случаю своего 110-летия компания Bugatti решила возродить идею Baby Bugatti, «игрушечного» автомобиля, построенного некогда Этторе Бугатти для своего сына.

Как сообщается на сайте компании, на Женевском автосалоне на стенде Bugatti выставлен макет возрожденной «игрушки», выполненный с помощью компьютерной 3D-печати.

Bugatti Type 35 считается самым успешным гонщиком всех времен. За свою спортивную карьеру этот автомобиль, принесший славу Automobiles Ettore Bugatti, выиграл около двух тысяч гонок, причем на ее пике в 20-е годы прошлого века побеждал в полутора десятках заездов в неделю. В 1926 году Этторе Бугатти и его сын Жан решили построить уменьшенную в два раза копию этого гоночного Bugatti для младшего брата, четырехлетнего Роланда, в качестве подарка на день рождения. В результате получилась не просто игрушка, а вполне полноценный Bugatti, только маленький. Baby Bugatti приводился в движение 12-вольтовым электромотором, имел задний ход и барабанные тормоза с деревянными колодками. Его максимальная скорость составляла 20 км/час.

Игрушка понравилась не только юному Роланду, но и клиентам Bugatti, и в результате ее запустили в серию. По сведениям, приведенным на сайте компании, выпущено было около 500 штук, «Википедия» же дает другую цифру — всего 90. В любом случае игрушка была эксклюзивной, а сейчас это и вовсе музейный экспонат, мечта коллекционеров.

Новый Baby Bugatti II, макет которого представлен в Женеве, похож и одновременно не похож на предшественника. Он будет заметно больше, примерно в три четверти «взрослого» Type 35. Сделано это для того, чтобы кататься на нем смогли как дети, так и взрослые.

Как и «оригинал», второй Baby Bugatti электрический, с приводом на задние колеса, настоящим дифференциалом, сменной литиево-ионной батареей и даже регенеративными тормозами. Автомобиль будет иметь два отдельных режима – для детей и для взрослых водителей. В первом случае максимальная скорость будет ограничена 20 километрами в час, во втором он сможет разгоняться до 45. Как и у «взрослых» Bugatti, для Baby предусмотрен специальный ключ, с помощью которого можно вообще отключить все ограничения. В этом случае максимальная скорость вырастет раза в два.

Кузов предполагается изготавливать из алюминия, основной цвет French Racing Blue – именно в этот цвет красили гоночные Bugatti в 20-е годы прошлого века. Однако покупатели смогут заказать и другие цвета.

Кокпит Baby II будет уменьшенной копией кабины Type 35, включая алюминиевую приборную панель и инструменты Bugatti, кожаные сиденья и четырехспицевое рулевое колесо. Фирменные восьмиспицевые колеса из алюминиевого сплава будут точной копией колес дизайна Этторе Бугатти 1924 года, но оснащены современной системой раздельного торможения.

Цена «игрушечного» Baby Bugatti II будет совсем не игрушечной – начиная от 30 000 евро (без налогов и цены доставки). Как и оригинальный «Бэби Бугатти», новый автомобильчик предполагается выпустить тиражом не более 500 экземпляров.