Вмерзшие в лед шаланды все-таки начали тонуть в ковше Смоленки. Чиновники говорят — ничего страшного

Оставленные во льду Смоленки груженые шаланды «Экостроя», как и предупреждали собеседники «Фонтанки», начали погружаться в воду. В Смольном утверждают, что следят за ситуацией.

фото: читатель "Фонтанки.ру"

Как видно на фото, одна из шаланд уже серьезно накренилась и пошла вниз. Некоторые другие также набрали воды.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» рассказали, что «все не так страшно»: ГУП «Экострой», которое вело и не закончило до ледостава работы по очистке ковша, следит за ситуацией, регулярно откачивает воду. «Даже если шаланда затонет, ее поднимут, и на ее работоспособность это не повлияет», – уточнили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» подробно описывала ситуацию с очисткой Смоленки, которая стала своеобразной эпитафией для ГУП «Ленводхоз» в его прежнем виде. Предприятию достался лишь один из трех контрактов на дноочистительные работы в Смоленке, однако и его исполнить предприятию не дали. В ковш вышел «Экострой», арендовав шаланды у «Ленводхоза». Закончить работы до холодов не успели, оставив 16 груженых шаланд зимовать во льду. Собеседники «Фонтанки» предупреждали, что обводненный грунт при замерзании может рвать стенки трюмов, а суда могут тонуть при оттепели или при движении льда. В комитете назвали это глупостями.