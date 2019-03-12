Рядовым россиянам могут запретить покупать криптовалюты больше чем на 600 тысяч рублей

Россияне без статуса квалифицированного инвестора могут быть ограничены в объемах покупки криптовалюты. Банки, депозитарии и биржи будут следить за инвесторами и обмениваться данными, чтобы не допустить превышения допустимой суммы инвестиций.

Как подтвердил 12 марта РБК глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, конкретную границу в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Но она, вероятно, будет равна порогу для неквалифицированнных инвесторов в краудфандинге — сейчас это 600 тысяч рублей. Причем ограничение может действовать на любые блокчейн-права (токены): ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях и денежные требования.

А в феврале криптовалюты прописали в Уголовном кодексе РФ в статьях о легализации «преступных доходов».