Следком насчитал в России 900 многоквартирных недостроев

Около 900 проблемных объектов долевого строительства насчитал в России Следственный комитет. Свои данные ведомство привело 12 марта, призвав дольщиков проверять документы застройщика до заключения договора.

«Нельзя не заметить, что одной из причин, которые сделали проблему «обманутых дольщиков» такой масштабной, является легкомысленность и излишняя доверчивость самих участников долевого строительства», – говорится на сайте СК.

Среди документов, на которые советует обратить внимание ведомство до внесения денег за квартиру, учредительные документы и свидетельство о регистрации компании-застройщика, бухгалтерская отчётность фирмы, аудиторские заключения и технико-экономическое обоснование проекта жилого дома.

Напомним, в конце прошлого года врио губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал, что большинство городских проблемных недостроек будут сданы к III кварталу 2019 года. 9,5 тысячи квартир сдадут в текущем году и 855 квартир — в 2020-м.

В марте разрешение на ввод в эксплуатацию получили ЖК на 648 квартир застройщика «Дальпитерстрой» в Шушарах и два корпуса комплекса «Ленинский парк».