Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона

предоставлено МегаФон

МегаФон с 11 марта включает кэшбэк* для абонентов новой линейки «Включайся!» при совершении обычных операций и возвращает до 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта 2019 года оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет тарифную линейку «Включайся!» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами: пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам, абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся!» получают:

тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай» вы сможете получить доступ к безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ».

тарифный план «Включайся! Смотри» включает подписку на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;

тариф «Включайся! Премиум» – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание; «МегаФон ТВ».

Преимущество новой тарифной линейки «Включайся!» – возвращаем до 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Клиент может потратить накопленную сумму кэшбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы и нестареющую классику от «МегаФон Музыка». Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона;

«По данным ВЦИОМ, кэшбэк – востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех – мы добавили услугу кэшбэка прямо в тариф абонента. Кэшбэк до 20%* от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь», – замечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

*Подключившись к программе, вы сможете получить до 20% от суммы, потраченной в качестве абонентской платы и за оплату услуг связи в международном роуминге в течение расчётного периода, равного одному календарному месяцу. Расходы на другие услуги связи и дополнительные сервисы не учитываются. Кэшбэк зачисляется на специальный бонусный счет в соответствии с правилами участия в Программе. Срок действия кэшбэка – 12 месяцев с момента зачисления. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте http://spb.megafon.ru