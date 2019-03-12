Путин предложил наделить Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает отнести к полномочиям ведомства Александра Бастрыкина судебную экспертизу. Речь идёт как о проверке на полиграфе и исследовании почерка, так и о физико-химической и пожарно-технической экспертизе.

Как следует из документа, 12 марта опубликованного в электронной базе данных нижней палаты парламента, к задачам СКР предлагается добавить организацию и производство судебных экспертиз, а в его структуру включить криминалистические подразделения. Также в ведомстве смогут создаваться судебно-экспертные организации, которые будут обеспечивать его работу.

Если законопроект будет принят, то Следственный комитет получит возможность проводить такие экспертизы, как молекулярно-генетическая, компьютерно-техническая, информационно-аналитическая, строительно-техническая, фоноскопическая, лингвистическая, финансово-аналитическая, психофизиологическая, почерковедческая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая, баллистическая, пожарно-техническая и экологическая.

Собственный криминалистический центр СК создан в 2017 году. Его основной задачей является обеспечение оперативного расследования тяжких и особо тяжких преступлений. В октябре прошлого года сообщалось, что за 10 месяцев эксперты выполнили больше 23 тысяч экспертиз и исследований.

Летом 2018 года генпрокурор России Юрий Чайка напомнил Александру Бастрыкину, что его подчинённые не имеет права самостоятельно проводить судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам.