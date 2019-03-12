В Москве напали на начальника отдела департамента при Верховном суде РФ

Двое неизвестных избили главу отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова около метро «Щелковская» в Москве.

Нападение произошло 6 марта, однако стало известно об этом только сейчас, сообщает 12 марта РБК со ссылкой на свои источники в МВД столицы.

Налетчики похитили у Лыкова документы и планшет. Потребовалась ли начальнику отдела департамента при Верховном суде медицинская помощь, не сообщается.

Одного из нападавших полицейским удалось задержать. Им оказался находящийся под подпиской о невыезде уроженец Ингушетии. Ранее он был осужден по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Его подельника поймать не удалось.