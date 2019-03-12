Найденная на берегу Финского залива малышка-тюлениха набирает вес, подгоняя ластами своих кормильцев

Найденный на берегу Финского залива детёныш тюленя проходит реабилитацию в центре помощи ластоногим. Малышка кушает пять раз в сутки и активно набирает вес. Об этом рассказали в Фонде друзей Балтийской нерпы 12 марта.

«Тюленька ещё не перелиняла, живёт по-прежнему на полотенчиках и 5 раз в сутки питается смесью из трубочки. Ну а в перерывах можно помуслякать свои передние ласты и немного покричать, подгоняя кормильцев», — пишут активисты.

Крошечную самку нашли 6 марта на берегу Финского залива в деревне Гакково Кингисеппского района. Потеряшку с мамой разлучили шквалистый ветер и оторвавшаяся льдина. Весил щенок 13,5 килограмма. Для начала самостоятельной жизни детёнышу нужно набрать массу до 40 килограммов.