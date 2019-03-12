Водитель «Лансера» в Петродворце выехал под встречный «Тигуан» и погиб

Смертельное ДТП произошло утром 12 марта в Петродворце. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, в 9:50 на Санкт-Петербургском шоссе, 130, мужчина лет 40 на вид на Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновением с Volkswagen Tiguan под управлением 34-летнего мужчины.

Водитель «Лансера» скончался на месте, а оба его пассажира госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Тигуана» не пострадал.

«У «Митсу» подушек либо не было, либо не сработали. А могли бы спасти ему жизнь... Аж спинку сидения сломало, какой удар был», – рассказывает Александра в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «По всей видимости, водителя «Лансера» занесло, и он правым боком вышел на встречку», – предполагает Наколай.

«Там серьезная колея + лед под снегом + самоуверенность, вот и трагический эффект, – убеждён Олег. – На машине с широкой резиной даже и на 40 км/ч в такую погоду опасно преодолевать этот участок». «Да, ограничение 40, да, колейность, да скользко, но блин, когда эту дорогу сделают», – вторит ему Мария.