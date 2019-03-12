Самый состоятельный москвич в полтора раза богаче главного миллиардера Лондона. Причем оба россияне

Самым богатым лондонцем оказался основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с 15 млрд долларов состояния. Об этом сообщается в рейтинге десяти городов с наибольшим количеством богатейших людей планеты, опбуликованном 12 марта Forbes.

В целом Лондон занял пятое место в рейтинге — в столице Великобритании проживают 55 миллиардеров, их состояние оценивается в 226 млрд долларов. Москва занимает третье место — 71 миллиардер, 336,5 млрд долларов. Самый богатый москвич — акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон с 24 млрд долларов. Отметим, он возглавляет список самых состоятельных россиян.

Первое место в рейтинге Forbes остается за Нью-Йорком — там проживают 84 миллиардера, их совокупное состояние оценивается в 469,7 млрд долларов. На втором месте — Гонконг (79 миллиардеров; 355,5 млрд долларов).