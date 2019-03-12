Утро на Петроградской началось со стрельбы

Звук выстрелов услышали жители Петроградской стороны Петербурга 12 марта. Утренний конфликт оппоненты решали с помощью оружия.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, сообщение о стрельбе у одного из домов на Большой Пушкарской улице поступило в 8.45.

По предварительной информации, произошел конфликт, в результате которого один из участников открыл стрельбу из травматического пистолета. Уточнить, если есть ли пострадавшие, в полиции пока не смогли.