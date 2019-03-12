Кризис в Венесуэле обостряется. США отзывают всех дипломатов из Каракаса

Госдеп США объявил о том, что весь оставшийся в латиноамериканской республике дипломатический персонал вернется в Америку. Официальная причина такого шага – «ухудшение ситуации в стране после нескольких месяцев политических волнений».

«Присутствие дипломатического персонала в посольстве стало препятствием для политики США», – цитирует 12 марта заявление американской стороны агентство Reuters.

24 января Госдеп сократил персонал дипмиссии в Каракасе до минимума, однако полностью отзывать дипломатов не стали, чтобы «не обострять ситуацию».

Когда конкретно сотрудники американского посольства покинут латиноамериканскую республику не сообщается. Известно лишь, что это произойдет «на этой неделе».

Вывод американских дипломатов происходит на фоне усугубляющегося кризиса в стране, где к перебоям с поставкой медикаментов и продуктов добавилось отсутствие электричества. В своих бедах правительство Николаса Мадруо обвинило «американский империализм». В свою очередь лидер оппозиции Хуан Гуиадо, который в январе провозгласил себя временным главой государства, заявил, что произошедшее является следствием «неэффективности узурпатора».