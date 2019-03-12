«КамАЗ» на Энгельса при повороте не пропустил пешеходов. Женщины в больнице

В понедельник, 11 марта, в Санкт-Петербурге Госавтоинспекция зарегистрировала 478 ДТП, в восьми из которых пострадали девять человек, в том числе двое детей. Это средний показатель – например, в первых числах марта число ДТП переваливало за 500, а в последних числах января не поднималось выше 450. В Ленинградской области вчера зафиксировано 77 аварий, в двух из них пострадали два человека. Никто не погиб. Об этом 12 марта сообщает УГИБДД по городу и области на своей странице «ВКонтакте».

Сразу два человека получили травмы в результате вечернего ДТП на севере Петербурга. По информации отдела пропаганды УГИБДД, 11 марта около 18:35 на проспекте Энгельса, 21, 35-летний мужчина за рулём «КамАЗа» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух женщин. По данным «Фонтанки», полицию вызвали прохожие: они рассказали, что сбитая женщина истекает кровью.

Госпитализированы обе женщины, 61-летняя и 47-летняя. Они были доставлены в клинику ВМА, одна в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней тяжести, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. По предварительной версии, «КамАЗ» поворачивал направо, а женщины переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Добавим, что за сутки до этого, воскресным вечером, в Выборге на улице Гагарина, 1, 21-летний мужчина на Hyundai сбил мужчину и женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 50-летняя женщина, по данным «Дорожного инспектора», госпитализирована в тяжёлом состоянии, 31-летний мужчина – в состоянии средней степени тяжести.