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Общество
12.03.2019 10:47
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СМИ: Посол США и американские бизнесмены могут проигнорировать ПМЭФ из-за дела Калви

Запланированный на 6-8 июня экономический форум в Петербурге может остаться без заметной части делегации из США из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok.

«Американский бизнес грозится отказаться от присутствия на российском форуме. Бизнесмены протестуют против задержания инвестора Майкла Калви», – сообщает 12 марта издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, посол США Джон Хантсман также собирается отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за задержания в Москве американского бизнесмена. Глава дипмиссии якобы объявил об этом на встрече с представителями бизнеса в феврале. Однако американское посольство в РФ пока никак официально не прокомментировало эту информацию.

Кроме того, некоторые американские бизнесмены отменили поездки в Россию, а также озаботились безопасностью сотрудников из США, работающих в стране.

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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