СМИ: Посол США и американские бизнесмены могут проигнорировать ПМЭФ из-за дела Калви

Запланированный на 6-8 июня экономический форум в Петербурге может остаться без заметной части делегации из США из-за ситуации вокруг компании Baring Vostok.

«Американский бизнес грозится отказаться от присутствия на российском форуме. Бизнесмены протестуют против задержания инвестора Майкла Калви», – сообщает 12 марта издание Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, посол США Джон Хантсман также собирается отказаться от участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за задержания в Москве американского бизнесмена. Глава дипмиссии якобы объявил об этом на встрече с представителями бизнеса в феврале. Однако американское посольство в РФ пока никак официально не прокомментировало эту информацию.

Кроме того, некоторые американские бизнесмены отменили поездки в Россию, а также озаботились безопасностью сотрудников из США, работающих в стране.