Каждый второй россиянин и украинец против виз, за открытую границу между странами и хорошее отношение к соседу

Украина и Россия должны оставаться открытыми друг к другу странами без визовых и таможенных ограничений. Так считают наибольшее число участников социологического исследования признанного иностранным агентом «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

За добрососедские отношения без бюрократических препятствий, но с сохранением независимости выступают 52% россиян и 48% украинцев, сообщает «Интерфакс» данные социологов России и Украины. В то же время количество граждан обеих стран, которые придерживаются противоположной точки зрения и хотят таможенного режима и виз, различается заметно сильнее. В России за «стену» на границе выступает каждый четвёртый (25%), а на Украине уже 38% участников опроса.

За отказ от суверенитета и единое государство высказались 17% россиян и лишь 4% украинцев.

Тяжёлый политический и экономический кризис в отношениях двух стран в последние 5 лет не сильно влияет на человеческие контакты. О своем хорошем отношении к украинцам заявляют 82% россиян, из них 25% характеризуют это отношение как «очень хорошее». Примерно столько же украинцев (23%) очень хорошо относятся с восточному соседу. В целом позитивно к России настроены 77% граждан Украины.

Количество граждан с негативным отношением к соседу в обеих странах примерно одинаково. 13% и 14% россиян и украинцев, соответственно.

Гораздо хуже граждане стран относятся к лидерам соседних государств. К киевским властям негативно относятся 85% россиян. К российским первым лицам не испытывают симпатий 69% украинцев.

В РФ опрос был проведен 15-20 февраля среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектах РФ. На Украине КМИС проводил опрос с 8 по 20 февраля среди 2042 респондентов.

Осенью 2018 года социологи констатировали улучшение отношения украинцев к россиянам за год сразу на 10%. В то же время негативное отношение россиян к Украине минувшей осенью продолжало расти.

При этом в конце 2018 года стало известно, что за год в России в 2.5 раза выросло количество граждан, которых беспокоит международная изоляция РФ из-за отношения властей к Украине. Однако, в конце декабря каждый второй россиянин назвал самым главным событием 2018 года открытие Крымского моста.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.