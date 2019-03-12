Под Петербургом экс-главу комитета по транспорту Смольного оставили без кроссовера за три миллиона

Бывший чиновник Смольного и директор отеля в течение суток лишились транспорта во Всеволожском районе Ленобласти.

Как пишет 47news 12 марта, накануне с заявлением в полицию обратился экс-председатель комитета по транспорту Петербурга и бывший директор «Пассажиравтотранса» 67-летний Александр Дацюк. У бывшего чиновника Смольного угнали белый «Фольксваген Туарег» 2015 года выпуска. Машина исчезла от торгового центра на Всеволожском проспекте недалеко от железнодорожной станции Всеволожская. Потерю владелец оценил в 3 миллиона рублей.

Александр Дацюк был назначен председателем комитета по транспорту в 2003 году, сразу после прихода в Смольный Валентины Матвиенко. Этот пост он занимал 4,5 года и запомнился отчаянной борьбой с нелегальными перевозчиками. После ухода из Смольного Дацюк вновь возглавил СПбГУП «Пассажиравтотранс», а затем работал заместителем руководителя филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по Северо-Западному федеральному округу.

11 марта во Всеволожске также лишилась автомобиля 56-летняя директор гостиницы, расположенной рядом с петербургским портом. У женщины в Кудрово угнали синий «Тойота Рав 4» 2014 года выпуска. Кроссовер был припаркован в высотках ЖК «Новый Оккервиль».