В поисках спортинвентаря на «Авито» петербурженка докопалась до детского порно

Жительница Петербурга заподозрила автора объявлений на популярном сайте в распространении детской порнографии. Перебирать сообщения о продаже гимнастических снарядов в поисках непозволительно раздетых малолетних «моделей» пришлось полиции.

Как стало известно «Фонтанке», в три часа дня 11 марта заявлением о преступлении сексуального характера женщина озадачила дежурных службы «02». Она попросила стражей правопорядка присмотреться к контенту сайта «Авито», а точнее к пользователю, желавшему продать шведскую стенку. Товар тот представил на фотографиях, на нескольких из которых возможности стенки демонстрировали двое детей.

Претензий к снаряду у потенциальной покупательницы не возникло, но раздетые «модели» лет трёх-пяти возмутили. Сотрудники правоохранительных органов установили, что от шведской стенки избавлялся мужчина 28 лет, ранее проблем с законом у него не было. О детях на фотографиях ему, вероятнее всего, в ближайшее время предстоит поговорить с полицией.