Банальные схемы работают: петербурженка отдала почти 600 тысяч, спасая «сына» после «аварии»

Больше полумиллиона рублей отдала мошенникам петербургская пенсионерка. Она поверила в старую как мир историю про попавшего в ДТП сына.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по городу и области 12 марта, сегодня утром в полицию с заявлением обратилась 86-летняя местная жительница. Она рассказала, что вчера около восьми вечера на лестничной площадке дома по улице Дмитрия Устинова передала неизвестному 580 тысяч рублей. Этой встрече предшествовал звонок на домашний телефон: голос в трубке назвался сыном пенсионерки и рассказал про аварию. Как в таких случаях и бывает, все свелось к необходимости дать денег.

Пожилая женщина поняла, что стала причиной обмана только после того, как вручила сбережения мошеннику.