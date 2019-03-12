Петербургскому судоремонтнику подожгли машину

Возгорание припаркованного автомобиля произошло в Невском районе Петербурга. К транспорту приложили руку двое неизвестных.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне около трёх часов ночи у дома №5, корпус 2, по улице Джона Рида загорелась «Шкода Фабия». Иномарка получила частичные повреждения, огонь быстро успели потушить.

Приехавшие на место сотрудники полиции изучили запись с камер видеонаблюдения и установили, что это было не самопроизвольное возгорание. На кадрах стражи правопорядка заметили двоих неизвестных, а рядом с машиной – пропитанный горючим ватно-марлевый тампон.

Транспорт принадлежит 40-летнему предпринимателю. Деньги он зарабатывает на ремонте судов и лодок.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.