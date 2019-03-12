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Происшествия
12.03.2019 10:08
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Женщина разгромила дом мужа, а когда тот убил её любовника, не захотела дать показания и прокатила следователя на капоте

Пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года получила жительница бурятского села Телемба за применение насилия в отношении следователя Следственного комитета – она умышленно сбила его автомобилем. Начиналась эта история как семейная драма с изменой, погромом и убийством. Мотивы своего поведения героиня этого сюжета объяснить не смогла.

Погоня за женщиной, которая пыталась задавить следователя. Кадр из видео в YouTube
Погоня за женщиной, которая пыталась задавить следователя. Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 12 марта прокуратура Республики Бурятия, суд признал женщину виновной «в совершении насильственных действий в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования, совершенных с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Инцидент произошёл в августе 2018 года. «Не желая быть допрошенной в качестве свидетеля по уголовному делу и отказываясь получить повестку о вызове на допрос, с целью воспрепятствования законной деятельности следователя совершила наезд на старшего следователя Еравнинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, ударив его передней частью автомобиля, от чего последний испытал сильную физическую боль. Действия виновной в момент наезда создавали реальную опасность для жизни и здоровья следователя», – отмечается в сообщении прокуратуры.

Предысторию рассказывает «Байкал-Dailу». У 47-летней женщины были гражданский супруг, молодой любовник и собственная автомастерская. 11 августа она учинила погром в доме, где жил муж, после чего уехала в автомастерскую. Там ей компанию составили её сожитель и работник мастерской. Под вечер туда приехал муж (видимо, уже бывший) и хозяин разгромленного дома – выяснить отношения с женщиной. От слов быстро перешли к делу, и в результате драки 29-летний любовник женщины оказался убит. Причём к погрому он вообще не имел отношения.

Тут к делу подключился следователь. Осмотрев место убийства, он хотел допросить женщину в качестве свидетеля. Но она отказалась – пожаловалась на плохое самочувствие (высокое давление и травмы после потасовки), вызвала Скорую помощь и была доставлена в больницу в соседней Чите. 15 августа её выписали домой. На следующий день следователь снова прибыл в село Телемба, чтобы допросить женщину. Она заявила следователю, что во время потасовки в автомастерской нападавшие пытались её изнасиловать, и продемонстрировала кровоподтёки. Следователь предложил пройти медицинское освидетельствование в райцентре, чтобы повреждения зафиксировал эксперт. Она сначала было согласилась и попросила время, чтобы собраться. Но в назначенный час ехать отказалась.

Тогда следователь решил вручить ей повестку. Пока он составлял документ, женщина незаметно села в свою машину и вместе с работником автосервиса попыталась скрыться. Сотрудники СК нагнали их на выезде из села и потребовали остановиться. Мужчина (он был за рулём) выполнил требование и вышел из машины. Тогда женщина прыгнула за руль и снова пустилась в бегство. Отъезжая от обочины, она сбила стоявшего перед автомобилем следователя. Он упал на капот, но это её не остановило. Следователю пришлось спрыгивать с капота во время движения. Он получил травмы.

К погоне подключились три патруля сотрудников ДПС, и спустя некоторое время им удалось остановить беглянку.

Видео: YouTube/Baikal Daily

После задержания женщину допросили дважды. Один раз – в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве; второй – в качестве подозреваемой по уголовному делу о наезде на следователя. После этого ей предъявили предварительное обвинение и заключили под стражу. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»,

Обвиняемая не смогла назвать мотивы своего поведения и объяснить, зачем она пыталась скрыться и задавить следователя. Ведь ей всего лишь нужно было в качестве свидетеля дать показания об обстоятельствах расправы над её же любовником, по сути – выполнить свой гражданский долг. Вместо этого женщина повела себя необъяснимо и сама оказалась в роли обвиняемой, отмечают в Следственном управлении.

 

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