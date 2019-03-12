Южная Америка присоединилась к запрету полетов Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX распространился на третий континент. В ночь на 12 марта национальный авиаперевозчик Аргентины Aerolineas Argentinas заявил о приостановке эксплуатации пяти Boeing 737 MAX в своем авиапарке.

В заявлении говорится, что в авиакомпании будут ждать результатов расследования авиакатастрофы рейса ET302 Ethiopian airlines, который выполнялся утром 10 марта из Аддис-Абебы на самолете этого типа. Это уже второе крушение новой модели Boeing за несколько месяцев. В октябре 2018 года воздушное судно такого же типа упало в Яванское море при выполнении рейса Lion Air из Джакарты.

О приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX ранее уже заявили авиационные власти КНР, Индонезии и Сингапура. Кроме того, аналогичные заявления поступили от нескольких авиакомпаний, преимущественно азиатского и африканского регионов. Среди них марокканская Royal Air Maroc, монгольская MIAT Mongolian Airlines, мексиканская Aeromexico и бразильская GOL Linhas Aéreas. По подсчетам трекера Flightradar24, речь может идти о запрете полетов примерно 145 самолетов из числа 350, которые были доставлены заказчикам с 2017 года. Boeing 737 MAX продолжает выполнять регулярные рейсы в Европе и Северной Америке. В России этот самолет есть только у авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). Воздушные суда с регистрационными номерами VQ-BGW и VQ-BGV выполняют рейсы, в том числе из Пулково, в Домодедово и Новосибирск.

По состоянию на утро 12 марта не было опубликовано фактов, говорящих о низком уровне безопасности Boeing 737 MAX. Днем 11 марта авиационные власти США распространили заявление, в котором еще раз подчеркнули, что пока нет информации, компрометирующей летную годность воздушных судов этого типа. Опасения авиакомпаний и авиационных властей в разных странах, однако, связаны во многом с большим количеством спекуляций и слухов, получивших дополнительный импульс после публикации предварительного отчета о расследовании катастрофы самолета Lion Air в Индонезии.

Среди прочего в нем говорится, что пилоты столкнулись с трудностями в управлении самолетом по каналу руля высоты. Проблема могла возникнуть из-за сбоя датчика угла атаки, на который ориентируется новая система управления триммером руля высоты MCAS, призванная помогать пилотам избежать выхода на опасные режимы полета. Впрочем, пока неизвестно, какую роль этот отказ сыграл в развитии авиакатастрофы. За несколько дней до этого другой экипаж сталкивался с таким же отказом на том же самолете, однако смог выполнить необходимые действия согласно имеющимся инструкциям и безопасно вернуться в аэропорт. На земле отказ должны были устранить техники авиакомпании Lion Air.

Авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.

В 2015 году Росавиация и МАК обсуждали отзыв сертификата у самолетов Boeing 737NG, предыдущего поколения по отношению к 737 MAX. Обеспокоенность российских властей тогда вызвали авиакатастрофы Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» в Казани и Boeing 737-800NG FlyDubai в Ростове-на-Дону.