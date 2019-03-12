В Петербурге обыскивают Фонд пенсионеров и Дом ветеранов. СК считает, что стариков обманом лишали квартир

По делу о мошенничестве с жильем пожилых петербуржцев начались обыски. Кроме коммерческого «Фонда социальной защиты пенсионеров», обыски идут у нотариусов и в государственном «Доме ветеранов войны и труда №1». «Фонтанка» поняла, почему в мероприятиях участвуют даже оперативники Федеральной службы безопасности.

По информации «Фонтанки», утром 12 марта Следственный комитет Петербурга совместно с оперативниками «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД и сотрудниками регионального УФСБ начали реализацию материалов уголовного дела, возбужденного по мошенничеству в особо крупном размере.

Как стало известно нашему изданию, оперативные мероприятия проходят в ООО «Фонд социальной защиты пенсионеров» на Московском проспекте, в квартирах руководителей организации, в нескольких нотариальных конторах, а также в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1» в Павловске (ведомство комитета по социальной политики Смольного).

В общей сложности проходят 15 обысков.

По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела собрано около десяти эпизодов, в каждом из которых указана одна и та же схема. По версии следствия, сотрудники «Фонда» выясняли, что у пенсионера в собственности имеется квартира, но нет родственников. После убеждали его продать квартиру взамен на проживание в «Доме ветеранов войны и труда №1» в Павловске. При этом указывалась некая выдуманная государственная программа. После чего у доверенных нотариусов квартиры переоформлялись, превращаясь в собственность именно руководителей «Фонда». Заметим, что на руки пожилой человек получал не более 300 тысяч рублей.

По предварительной информации, до возбуждения уголовного дела, курирующие Росреестр оперативники Службы экономической безопасности регионального УФСБ проверили всех пенсионеров, находящихся в «Доме ветеранов войны и труда №1», а их там около трехсот человек. Так, они выявили систему, при которой лишенные квартир несколько лет поступали туда потоком.

«Чуть позже СМИ узнают о масштабе. Такого давно не было», – предупредили журналиста «Фонтанки» в Следственном комитете Петербурга.

По мнению полицейских, нотариусам, да и директору «Дома ветеранов» трудно было не заметить, что к ним постоянно приводят пожилых граждан, которые отказались от своих квартир.

«Фонтанка» постарается узнать подробности этого нетипичного для нашего времени дела.