Актёр из «Оперов» оказался на больничной койке после неудачного эксперимента с авиационным патроном

Презентацию со спецэффектами устроил петербуржец в парадной дома в Кировском районе. Засветившийся в сериале про оперов актёр метнул военный снаряд себе под ноги. Ранения вышли натуральные, в отличие от кино.

Как стало известно «Фонтанке» 12 марта, накануне скорую вызывали к 31 дому по улице Лёни Голикова. Помощь потребовалась 27-летнему горожанину. У него диагностировали огнестрельно-взрывные ранения обеих стоп, пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.

По словам мужчины, неделю назад во время прогулки в парке «Александрино» он наткнулся на авиационный патрон времён Великой Отечественной войны. Находку приберёг и 11 марта, подзаправившись алкоголем, решил презентовать её родителям. В парадной отчего дома бросил патрон об пол, от удара снаряд сдетонировал.

В квартире у пострадавшего взрывчатых веществ не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов».

По данным «Фонтанки», метатель взрывоопасных предметов в юном возрасте нередко снимался в кино. В его фильмографии значатся роли в эпизоде сериала «Опера-1. Хроники убойного отдела», в лентах «Сёстры», «Чёрный ворон», «Преступление и наказание», «Пробуждение». В последнее время в кино замечен не был.