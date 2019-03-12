Угрожавшего Петербургу 13 бомбами «агента США» нашли в вагоне уфимского поезда

Оперативники Центра «Э» задержали того, кто 7 марта угрожал Петербургу взрывом 13 бомб. «Завербованный США» находился в вагоне поезда до Уфы.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 11 марта на платформе Московского вокзала появились сотрудники полицейского Центра «Э». Они прошли в девятый вагон поезда, отправлявшегося в столицу Башкирии, и вывели оттуда одного из пассажиров. Состав уехал в Уфу без 30-летнего уроженца этого города, ранее осуждавшегося. Именно он, по версии следствия, позвонил 7 марта на телефон «112» и нарисовал апокалиптическую картину бедствий, которые постигнут город на Неве, а заодно Казань.

Наше издание уже приводило текст услышанного диспетчером сообщения. Там фигурировали 12 кг тротила, 13 бомб в Петербурге и 8 в Казани, а также 18 домов с заложенными устройствами с детонаторами. Звонивший называл себя одновременно майором ВМФ и старшим лейтенантом, завербованным Штатами, а также «исламистом из Башкирии». Мужчина требовал встречи с сотрудниками полиции в подвале жилого дома в микрорайоне «Озерки».

Вычислить «агента» оказалось нетрудно, поскольку звонил он с мобильного телефона, хоть и чужого. Сотрудники правоохранительных органов склонны считать, что не обошлось без пагубного воздействия алкоголя. Тем не менее уголовное дело по 207-й статье УК РФ возбуждено, а житель Башкирии задержится в Петербурге, для начала на двое суток.