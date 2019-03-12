Конор Макгрегор разбил телефон фаната в ответ на просьбу сфотографироваться. Бойца доставили в полицию Майами-Бич

Ирландского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич. Макрегора обвинили в ограблении, пишет 12 марта Miami Herald.

MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 12 марта 2019 г.

По данным газеты, Макгрегора задержали после инцидента возле отеля Fontainebleau. Издание не уточняет, когда именно он произошел, но известно, что 30-летний боец выходил из ночного клуба LIV, когда к нему подошел поклонник с телефоном и попросил сфотографироваться вместе. В ответ, как пишет Miami Herald, Макгрегор выхватил у мужчины телефон, разбил его и ушел вместе с гаджетом. Ситуацию зафиксировали камеры видеонаблюдения, а потерпевший пошел в полицию. Стоимость разбитого телефона он оценил в одну тысячу долларов. Правоохранители приехали к бойцу домой, задержали его и предъявили обвинения в грабеже и преступлении против собственности.

Адвокат спортсмена Сэмюэль Рабин заявил, что Макгрегор готов полностью сотрудничать со следствием.