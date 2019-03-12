«Таких планов нет». РБК узнал, что Россия не будет передавать Японии Курильские острова, но прямо отказывать не хочет

В Кремле уже определились со статусом Курильских островов, и передавать их Японии Россия не будет. Москва исходит из того, что Токио не пойдет на выдвинутые условия.

«Таких планов нет», — рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, близкий к МИДу. Прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», поясняет источник.

Близкий к МИДу источник уточняет, что у России есть два условия. Первое — заключение мирного договора на основе декларации 1956 года. Как ранее пояснял министр иностранных дел Сергей Лавров, это означает, что Япония признает результаты Второй мировой войны, в том числе и суверенитет России над всеми Курильскими островами».

Второе условие — гарантии неразмещения на островах американских военных баз, что Япония в полной степени обещать не может.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Переговоры по заключению мирного договора и о статусе Курильских островов продолжаются до сих пор. В июне в Японии ждут президента России Владимира Путина на саммите «Двадцатки».