Boeing обновит программное обеспечение лайнера 737 MAX в течение трех недель

Программное обеспечение лайнеров 737 MAX обновят в течение трех недель. Об этом 12 марта сообщила на своем сайте американская корпорация Boeing.

Улучшения затронут маневренные характеристики, дисплей пилота, реакцию на ошибочные данные об угле атаки. В Boeing добавили, что на данном этапе власти США не требуют от компании дальнейших действий.

Решение обновить программное обеспечение было принято после двух крушений самолетов такого типа.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в минувшее воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.

В Boeing добавили, что специалисты работают на месте крушения в Эфиопии, и на данный момент рано говорить о причинах авиакатастрофы. На данный момент власти Китая, Ethiopian Airlines, а также мексиканская Aeromexico приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Как авиакатастрофа в Эфиопии может повлиять на рейсы из Пулково читайте в материале «Фонтанки».