В Швеции раскритиковали С-400

Россия и СМИ завышают возможности зенитной ракетной системы С-400, говорится в докладе Шведского института оборонных исследований.

В документе отмечается, что фактическая максимальная дальность полета противоракеты комплекса составляет 150-200 километров (вместо 400 километров), тогда как при перехвате низколетящей крылатой ракеты противника этот показатель снижается до 20 километров.

В докладе делается вывод, что НАТО может продолжить усиление оборонных возможностей Прибалтики.

В феврале американское издание The Drive написало, что ракеты 40Н6 комплекса С-400, попавшие вместе с грузовым кораблем «Никифор Бегичев» в шторм, могли утонуть.

В октябре 2018 года в России предположили, что системы С-400, купленные Китаем, позволят прикрыть подготовку к пуску батарей комплексов DF-21D.