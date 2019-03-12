18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -1
$ 66.08р
74.29р
02:04 12.03.2019
Расширенный поиск

Власть
12.03.2019 00:37
Печать

Горшочек, не вари. Как Беглов пришел в online и собрал тысячу жалоб от петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за несколько часов получил более тысячи комментариев “ВКонтакте”.

Горшочек, не вари. Как Беглов пришел в online и собрал тысячу жалоб от петербуржцев

скриншот официальной страницы врио губернатора Александра Беглова/vk.com

Сетевая активность врио губернатора Александра Беглова началась 11 марта. На заседании малого правительства в Смольном Беглов объявил, что теперь он во «ВКонтакте». За пять часов с электронным Бегловым пообщались как сторонники Алексея Навального и питомцы «фабрики троллей», так и дольщики, и метростроевцы, и провластная молодежь. Не обошлось без городских сумасшедших.

«Власть должна сверять свою работу с мнением горожан. Необходим прямой контакт. Более одного млн петербуржцев зарегистрированы в соцсетях. Они оставляют там свои жалобы. Пусть они составлены не надлежащим образом, но отмахиваться от них нельзя», – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании малого правительства в Смольном 11 марта. Так градоначальник анонсировал открытие своей личной страницы «ВКонтакте».

Первый пост он выпустил за 10 минут до анонса. «Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», – заявил электронный Беглов, попытавшись то ли честным признанием расположить к себе интернет-аудиторию, то ли, напротив, укрепить образ, более понятный людям старшего поколения.

Первые комментарии посыпались как январский снег на Петербург, будто жалобщики только и ждали возможности высказаться. Шустрее всех оказались оппозиционеры. Команда Навального отличилась одной из первых: «Человек, который до 2019 года не пользовался соцсетями обещает сделать Петербург центром науки и цифровой экономики. Ха-ха» (орфография и пунктуация здесь и в последующих комментариях сохранены авторские – прим.ред.) За Беглова тут же вступился паблик «Политкач», который, по данным, BBC и РБК, имеет отношение к пресловутой «фабрике троллей»: «Много директоров предприятий стояли у станков? У – управление. Но вам этого не дано понять». Дискуссия не этом не остановилась: и стар, и млад принялись осуждать в этой ветке то Беглова, то Навального.

Несколько комментариев сразу же были удалены модераторами страницы Александра Беглова: например, после высказываний, отправляющих врио в отставку, оппозиционер Даниил Кен был внесен в черный список, а слова Николая Артеменко были вырезаны. Дважды «пострадал» активист Михаил Роскин, после удаления первого своего критического поста он предрек модератору в случае, если он удалит и следующий комментарий, неполноценную личную жизнь. Администратор аккаунта оказался не суеверным.

Возможность писать комментарии на странице первого лица явно стала настоящей отдушиной для страждущих. О новых проблемах врио губернатора, если он действительно читал свою страницу сам, узнавал бы ежеминутно.

Новая жалобная книга оказалась актуальной для сотрудников «Метростроя»: два десятка заявили о том, что им до сих не выплатили зарплату. Второй по популярности стала тема уборки снега в городе – как написала пользовательница Надежда, лед и снег не убран даже у Конституционного суда.

Из комментариев выяснилось, что жители Парашютной улицы не могут дождаться постройки школы, которая же давным-давно должна быть введена в эксплуатацию. Жители Богатырского проспекта беспокоятся, что он не достроен. Отсутствие и того, и другого – то есть и школ, и дорог – констатировали жители квартала Полюстрово 24-27. В Удельном парке слишком темно, в городе не хватает велодорожек, а в Калининском районе роддома. В Шушарах нет нормального выезда на Витебский проспект, в ЖК «Живи в Рыбацком» – плохо с дорогой до Металлостроя. В Красногвардейском районе не хватает парковок. Список городских проблем нарастал весь день, как снежный ком. Отсутствие коммуникации превратило станицу Александра Беглова в своеобразный сетевой гайд-парк и сподвигло дольщиков на общение с жалующимися на отсутствие велодорожек, ругающие транспорт пришли в комментарии к тем, кому не хватает школ. Следом набежали те, в голове которых уже совсем весна, и начали писать в личные сообщения пользователям, которые позволили себе критику.

Около 19 часов хаос из комментариев был уже таким, что модераторы, похоже, предпочли закрыть вообще возможность писать Беглову публично, оставив для обращений только личные сообщения. И это тут же стало темой для насмешек со стороны некоторых телеграм-каналов, и оппозиционеров: «Недолго музыка играла. Хватило на 4,5 часа открытости». Спустя четверть часа комментарии открыли вновь, а пользователи «ВКонтакте» слегка отчаялись:

«Хорошо, если хоть кому-то это поможет, так как проблем у народа миллион! Молчу про уборку улиц этой зимой......я добилась, что у меня у дома чистят практически до асфальта дорожки, как положено! Если идет снег, то и в воскресенье! А дальше?! Ответственности никакой на местах!»,  «Интересно через какое время закроются комментарии к новостям от губернатора)))», – писали Беглову.

Беглов в течение дня ответить никому не успел. Скорей всего, ответы комментаторам поступят на следующий день. По данным «Фонтанки», личная страница врио губернатора «Вконтакте» стала проверкой системы «Инцидент-Менеджемент», о запуске которой стало известно в начале марте. Программа по идее должна мониторить в соцсетях сообщения о проблемах, которые связаны с городским хозяйством. Затем автоматически сообщение пользователя (даже если оно было опубликовано на личной странице) направляется в профильное ведомство. Там ответственный за соцсети и за программу формирует обращение на портал «Наш Санкт-Петербург», а также пишет ответ пользователю. Чиновникам даже выдали специальную методичку, как разговаривать живым, а не бюрократическим языком. Предполагается, что в полной мере система заработает через несколько недель, после чего станет частью выборной кампании Александра Беглова. Однако, как рассказали собеседники «Фонтанки», первый день привел к тому, что все органы госвласти с одного только аккаунта врио губернатора завалены жалобами, которые нужно отработать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
11.03.2019 11:34

ЖК «Охта Хаус» и «Дом на Космонавтов» аккредитованы еще одним банком

Жилые комплексы комфорт-класса «Охта Хаус» (корпуса 6.1 и 6.3) и «Дом на Космонавтов», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию Всероссийского Банка Развития Регионов.
изображение предоставлено компанией ООО «Группа компаний «Дарница»
11.03.2019 11:05

27.700 оладушек в подарок городу на Масленицу

Компания «Дарница» подарила городу 27.700 свежевыпеченных оладушек ТМ «Аладушкин». Поддержать петербургского производителя можно было в игре ВКонтакте, которая проходила в корпоративной группе «Аладушкин | Дарница» с 20 февраля по 9 марта 2019 года.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
08.03.2019 12:00

А из нашего окна…

В Пушкинском районе в настоящее время ведется активная застройка территории «На Царскосельских холмах». Один за другим вырастают малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». В развитии территории не отстает и инфраструктура. Застройщик уже построил Детский сад на 140 мест с бассейном, который открыл свои двери для ребятишек в августе 2018 года. Так же проектируется две школы с бассейном.
Фото предоставлено Холдингом «Интеравтотим» («ИАТ» )
07.03.2019 17:38

«Тойота» открыла новый крупный дилерский центр на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге открылся один из самый больших в Северо-Западном регионе «Тойота Центр Волхонский», дилерский центр холдинга «Интер Авто Тим» и предлагает весь модельный ряд автомобилей Toyota, а также сервисные услуги.
shutterstock.com
07.03.2019 16:08

«Петербургская Недвижимость» и Setl Group приглашают на Масленицу

В субботу, 9 марта, в жилом комплексе «Чистое небо», состоится семейный праздник Масленицы.
Setl City
07.03.2019 12:49

КАД соединят с продолжением ул. Пионерстроя новой развязкой

На юго-западе Петербурга появится новая транспортная развязка, которая соединит КАД и перспективное продолжение ул. Пионерстроя в районе Волхонского шоссе. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение проекту. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
ГК «Эталон»
07.03.2019 12:31

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест в трех корпусах II очереди квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» открыла продажи машиномест в подземном паркинге корпусов 8.7-1, 8.7-2 и 8.7-3 квартала «Галактика», который возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
ПСК
07.03.2019 11:32

Спрос на апартаменты может резко вырасти

Во втором чтении Госдумой одобрен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Согласно законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет только при переводе дома в нежилой фонд.
ПСК
07.03.2019 11:27

Здоровому бизнесу – здоровые игры

Команда «ПСК» приняла участие в ежегодном корпоративный мероприятии «Здоровый бизнес», которое направлено на поддержку ответственного бизнеса в России и сплочение коллектива.
ПСК
07.03.2019 11:14

Апарт-комплекс Like вышел на финальный этап благоустройства

Строительный забор апарт-комплексе Like на Политехнической ул., 6а - убран. Теперь фасады комплекса Like можно увидеть целиком и со всех сторон. Само здание полностью завершено, ведутся работы по наружному благоустройству, оформлению холла и помещений под фитнес-клуб с бассейном.
ПСК
07.03.2019 10:58

Коммерческие помещения с видом на Лиговский

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а открыты продажи универсальных коммерческих помещений площадью 248 и 175 кв. м. Их главные преимущества – сданный и заселённый дом и близость Лиговского проспекта.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.03.2019 16:37

Весенний марафон подарков

Успей получить весенние подарки от Застройщика жилых комплексов «Образцовые кварталы»!