Горшочек, не вари. Как Беглов пришел в online и собрал тысячу жалоб от петербуржцев

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за несколько часов получил более тысячи комментариев “ВКонтакте”.

скриншот официальной страницы врио губернатора Александра Беглова/vk.com

Сетевая активность врио губернатора Александра Беглова началась 11 марта. На заседании малого правительства в Смольном Беглов объявил, что теперь он во «ВКонтакте». За пять часов с электронным Бегловым пообщались как сторонники Алексея Навального и питомцы «фабрики троллей», так и дольщики, и метростроевцы, и провластная молодежь. Не обошлось без городских сумасшедших.

«Власть должна сверять свою работу с мнением горожан. Необходим прямой контакт. Более одного млн петербуржцев зарегистрированы в соцсетях. Они оставляют там свои жалобы. Пусть они составлены не надлежащим образом, но отмахиваться от них нельзя», – заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании малого правительства в Смольном 11 марта. Так градоначальник анонсировал открытие своей личной страницы «ВКонтакте».

Первый пост он выпустил за 10 минут до анонса. «Честно признаюсь, социальными сетями никогда не пользовался, но понимаю, что в современном мире социальные сети – это не просто развлечение или досуг, это важная площадка для конструктивного общения», – заявил электронный Беглов, попытавшись то ли честным признанием расположить к себе интернет-аудиторию, то ли, напротив, укрепить образ, более понятный людям старшего поколения.

Первые комментарии посыпались как январский снег на Петербург, будто жалобщики только и ждали возможности высказаться. Шустрее всех оказались оппозиционеры. Команда Навального отличилась одной из первых: «Человек, который до 2019 года не пользовался соцсетями обещает сделать Петербург центром науки и цифровой экономики. Ха-ха» (орфография и пунктуация здесь и в последующих комментариях сохранены авторские – прим.ред.) За Беглова тут же вступился паблик «Политкач», который, по данным, BBC и РБК, имеет отношение к пресловутой «фабрике троллей»: «Много директоров предприятий стояли у станков? У – управление. Но вам этого не дано понять». Дискуссия не этом не остановилась: и стар, и млад принялись осуждать в этой ветке то Беглова, то Навального.

Несколько комментариев сразу же были удалены модераторами страницы Александра Беглова: например, после высказываний, отправляющих врио в отставку, оппозиционер Даниил Кен был внесен в черный список, а слова Николая Артеменко были вырезаны. Дважды «пострадал» активист Михаил Роскин, после удаления первого своего критического поста он предрек модератору в случае, если он удалит и следующий комментарий, неполноценную личную жизнь. Администратор аккаунта оказался не суеверным.

Возможность писать комментарии на странице первого лица явно стала настоящей отдушиной для страждущих. О новых проблемах врио губернатора, если он действительно читал свою страницу сам, узнавал бы ежеминутно.

Новая жалобная книга оказалась актуальной для сотрудников «Метростроя»: два десятка заявили о том, что им до сих не выплатили зарплату. Второй по популярности стала тема уборки снега в городе – как написала пользовательница Надежда, лед и снег не убран даже у Конституционного суда.

Из комментариев выяснилось, что жители Парашютной улицы не могут дождаться постройки школы, которая же давным-давно должна быть введена в эксплуатацию. Жители Богатырского проспекта беспокоятся, что он не достроен. Отсутствие и того, и другого – то есть и школ, и дорог – констатировали жители квартала Полюстрово 24-27. В Удельном парке слишком темно, в городе не хватает велодорожек, а в Калининском районе роддома. В Шушарах нет нормального выезда на Витебский проспект, в ЖК «Живи в Рыбацком» – плохо с дорогой до Металлостроя. В Красногвардейском районе не хватает парковок. Список городских проблем нарастал весь день, как снежный ком. Отсутствие коммуникации превратило станицу Александра Беглова в своеобразный сетевой гайд-парк и сподвигло дольщиков на общение с жалующимися на отсутствие велодорожек, ругающие транспорт пришли в комментарии к тем, кому не хватает школ. Следом набежали те, в голове которых уже совсем весна, и начали писать в личные сообщения пользователям, которые позволили себе критику.

Около 19 часов хаос из комментариев был уже таким, что модераторы, похоже, предпочли закрыть вообще возможность писать Беглову публично, оставив для обращений только личные сообщения. И это тут же стало темой для насмешек со стороны некоторых телеграм-каналов, и оппозиционеров: «Недолго музыка играла. Хватило на 4,5 часа открытости». Спустя четверть часа комментарии открыли вновь, а пользователи «ВКонтакте» слегка отчаялись:

«Хорошо, если хоть кому-то это поможет, так как проблем у народа миллион! Молчу про уборку улиц этой зимой......я добилась, что у меня у дома чистят практически до асфальта дорожки, как положено! Если идет снег, то и в воскресенье! А дальше?! Ответственности никакой на местах!», «Интересно через какое время закроются комментарии к новостям от губернатора)))», – писали Беглову.

Беглов в течение дня ответить никому не успел. Скорей всего, ответы комментаторам поступят на следующий день. По данным «Фонтанки», личная страница врио губернатора «Вконтакте» стала проверкой системы «Инцидент-Менеджемент», о запуске которой стало известно в начале марте. Программа по идее должна мониторить в соцсетях сообщения о проблемах, которые связаны с городским хозяйством. Затем автоматически сообщение пользователя (даже если оно было опубликовано на личной странице) направляется в профильное ведомство. Там ответственный за соцсети и за программу формирует обращение на портал «Наш Санкт-Петербург», а также пишет ответ пользователю. Чиновникам даже выдали специальную методичку, как разговаривать живым, а не бюрократическим языком. Предполагается, что в полной мере система заработает через несколько недель, после чего станет частью выборной кампании Александра Беглова. Однако, как рассказали собеседники «Фонтанки», первый день привел к тому, что все органы госвласти с одного только аккаунта врио губернатора завалены жалобами, которые нужно отработать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»