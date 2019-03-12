Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о двукратных переплатах за услуги ЖКХ. Политик признался, что это заявление не удивляет, если учитывать, как работают управляющие компании.

"В Перми владельцу двушки выставили счет на 2,2 миллиона рублей, подсчитав, что на 40 квадратных метрах проживает 4050 человек! И никогда УК не "ошибутся" в пользу граждан", – написал он в Twitter.

Глава ФАС Артемьев сообщил: большинство у нас в 2 раза переплачивает за ЖКХ. Не удивлён, зная, как работают управ.компании. В Перми владельцу двушки выставили счёт на 2.2 млн рублей, подсчитав, что на 40 кв м проживает 4050 человек! И никогда УК не «ошибутся» в пользу граждан. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 марта 2019 г.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей. По его словам, тарифы ЖХК завышены в большинстве регионов. Артемьев отметил, что в двух соседних деревнях тарифы на воду могут отличаться в 54 раза. Поэтому антимонопольная служба подготовила проект об основах тарифного регулирования, который сейчас проходит согласование в правительстве.