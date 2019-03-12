США считают безопасной эксплуатацию Boeing 737 MAX, несмотря на катастрофу в Эфиопии

Федеральное правительство США считает безопасной дальнейшую эксплуатацию американских пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX, несмотря на катастрофу, произошедшую в Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

"ФАУ сегодня выпустит уведомление международному сообществу и операторам Boeing 737 MAX о сохраняющейся летной годности [этого воздушного судна]", – отмечается в заявлении данного ведомства. Оно входит в структуру министерства транспорта США.

При этом ФАУ обещает незамедлительно принять меры в случае обнаружения каких бы то ни было проблем с Boeing 737 MAX. "ФАУ непрерывно оценивает <...> безопасность эксплуатации американских коммерческих воздушных судов. Если мы выявим проблему, которая влияет на безопасность [такой эксплуатации], то ФАУ примет немедленные надлежащие меры", – говорится в заявлении.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.

Это уже вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.