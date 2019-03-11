США готовы выделить $500 миллионов на "демократический переход" в Венесуэле

Проект бюджета госдепа на 2020 финансовый год предусматривает до 500 миллионов долларов на "демократический переход" в Венесуэле, сообщил заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

США ранее признали Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы. В свою очередь президент Николас Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

"Запрос на 2020 финансовый год включает средства на поддержку демократии в Венесуэле и делает доступными больше средств для поддержки демократического перехода, включая 500 миллионов долларов разрешенных к трансферам", – заявил Салливан на брифинге.