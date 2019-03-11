Александр Емельяненко вышел из спецприемника

Боец ММА Александр Емельяненко 11 марта вечером вышел из спецприемника, где находился 10 суток по административному делу о неповиновении сотруднику полиции.

Общаться с прессой Емельяненко не стал, сообщает "Интерфакс".

1 марта полиция в Кисловодске задержала Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем. Источник "Интерфакса" сообщил, что "боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал".

В В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции. 7 марта Мировой суд города Кисловодска лишил прав и оштрафовал Емельяненко, который при задержании отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.