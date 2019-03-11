«Филин» – слегка дряхлый «Грач». Какое оружие «Ростех» называет новинкой

Корабельную станцию визуально-оптических помех «Филин», выданную за последние успехи российских конструкторов, собирают по образцу 17-летней давности. Ее реальный разработчик судился с Минобороны, но проиграл войну за патент.

Станция визуально-оптических помех «Грач»//презентация АО «Опытный завод «Интеграл»

Испытания ослепляющей установки показал телеканал «Звезда». Ее создателем назван петербургский завод «Интеграл», входящий в структуру «Ростеха». На самом деле, станцию собрали другие ученые по тактико-техническому заданию главного управления кораблестроения ВМФ в 2002 году, и способ нивелировать эффект устрашающего излучения найден давно – достаточно закрыть один глаз.

«Звезда» показывает новое оружие, которое еще никто не видел. Корреспондент побывал на петербургском заводе и снял эксклюзивные кадры, как в акватории Финского залива проходят испытания уникальной отечественной разработки», – говорится в аннотации к сюжету 10 марта 2019 года. Он посвящен корабельной станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Которая, говорится в репортаже, нейтрализует прицелы и приборы ночного видения, а неприятель при ее воздействии способен ослепнуть, почувствовать тошноту, увидеть галлюцинации и потерять пространственную ориентацию.

На кадрах видны мерцающие вспышки над водной гладью – видимо, проводимые опытным заводом «Интеграл» испытания. Это предприятие, входящее в корпорацию «Ростех», названо разработчиком корабельной станции. Понять, в какой день проводились эти испытания, из сюжета «Звезды» невозможно.

На сайте «Интеграла» в разделе «Продукция» корабельная станция представлена давно. Только не с названием «Филин», а под экспортным брендом «Грач» (ему присвоен код 5П-42Э). Там же выложены характеристики установки. К описанию приложен снимок, по фону сильно напоминающий кадр из «Звезды». Слева видны расположенные наклоненной буквой «Г» фонари, различим и подъемный кран. Последний раз страница на сайте «Интеграла» редактировалась 27 июля 2016 года.

«Филин» относится к средствам радиоэлектронной борьбы, но имеет весьма специфичное, узкопрофильное назначение. Он способен подавлять оптические приборы наблюдения и прицелы, работающие в ближнем ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном диапазонах (длина волны от 0,3–2,5 микрометра) в ночи и сумерках, но бессилен против тепловизоров, работающих в среднем инфракрасном диапазоне (до 15 мкм).

Второе назначение – ослепить и дезориентировать противника частотной модуляцией. Прибор подает световой сигнал на низких частотах 5-15 герц и высоких частотах не менее 15 килогерц. Колебания волн, внешне выглядящие как мерцание, должны деморализовать врага. Весит «Филин» 155 килограммов, в дежурном режиме работает не более десяти часов, в рабочем – не более двух.

Широкой публике корабельная станция в том виде, в котором ее выдают за новую, была представлена в октябре 2015 года на выставке «Дни инноваций Минобороны» в военно-патриотическом парке «Патриот». Заявление «Росэлектроники» – еще одной структуры «Ростеха» – о принятии «Филинов» на вооружение и установке на фрегат «Адмирал Советского Союза Горшков» – тоже довольно запылившаяся новость. Как следует из документации судостроительного завода «Северная верфь», договор с «Интегралом» на пусконаладку и испытания двух 5П-42 на борту «Горшкова» планировалось исполнить в конце 2014 года. Стоимость работ была оценена в 1,5 млн рублей.

Фактический возраст «Филина» не менее 17 лет. Его ТТХ утверждены начальником управления кораблестроения ВМФ в 2002-м. В мае того же года Минобороны и петербургский НТЦ «Юпитер-Z» заключили государственный контракт № 713/03/28/КН/0417-02 на выполнение опытно-конструкторской работы, шифр «Филин» (второе название – «Прожектор»).

Минобороны выделило около 50 млн рублей. В 2007 году главное управление кораблестроения ВМФ сочло государственные испытания опытного образца станции «Филин» успешными, но требовалась доработка образца до соответствия тактико-техническому заданию. Денег военные больше не дали. Второй вариант изделия готовили с 2008 по 2012 год.

Исполнителем контракта по-прежнему числился НТЦ «Юпитер-Z». Фактически разрабатывала установку взятая на субподряд компания «Юпитер-З» петербургского предпринимателя Юрия Зенкевича.

В разговоре с «Фонтанкой» Зенкевич утверждает, что первый образец не был работоспособным, и он вложил в переработку «Филина» около 25 млн рублей из собственных средств. Половину, 12,5 млн рублей, «Юпитер-З» на год одолжил НТЦ по договору займа под залог права интеллектуальной собственности на блок излучателя, блок питания, новое поворотное устройство изделия 5П-42 «Филин». Видимо, деньги не вернулись, так как в 2012-м «Юпитер-З» подал заявку на выдачу патента и оформил его.

В том же году ВМФ признал «Филин» пригодным для межведомственных испытаний на противодиверсионном катере проекта 21980. Акт межведомственных испытаний от июля 2012 года признал изделие 5П-42 соответствующим требованиям тактико-технического задания, пригодным для принятия на снабжение, а организацию серийного промышленного производства для оснащения кораблей и судов ВМФ – целесообразной. В августе 2013 года министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ № 563 «О принятии на снабжение ВС корабельной станции визуально-оптических помех (шифр «Филин») для защиты кораблей, действующих в прибрежной зоне».

По словам Юрия Зенкевича, по состоянию на 2012–2013 годы стоимость одного «Филина» составляла около 3 млн рублей.

Коммерческая организация в качестве патентообладателя не устраивала Минобороны, точнее – тогдашнего замминистра Юрия Борисова, отвечавшего за военно-техническое обеспечение. К «Юпитер-З» был подан иск в суд по интеллектуальным правам о признании патента недействительным. Завод «Интеграл», не игравший в те времена в общем-то никакой роли в судьбе «Филина», привлекли в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Минобороны выиграло дело. Суд посчитал, что НТЦ «Юпитер-Z» не обладал правом распоряжения результатами интеллектуальной деятельности, разработанными в рамках государственного контракта, и не мог отдавать основные части «Филина» под залог.

По словам Зенкевича, разработчиком первого образца – того самого, который потребовалось доводить до ума, – был конструктор Борис Егги. Он родился в 1947 году, в 1970-х работал ведущим специалистом Ленинградского НПО «Вектор», создававшего средства специальной радиоэлектроники. Егги преподавал на базовой кафедре ЛЭТИ, где готовили кадры для «Вектора».

Вероятно, Егги привлекали к доработке «Филина».

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, после того, как к контракту подключился «Юпитер-З», конструктор вошел в состав учредителей компании с 5-процентной долей участия. После победы Минобороны в суде Егги, как говорит Зенкевич, перешел в «Интеграл», которому военные передали всю документацию. Подтвердить прямую связь между сменой поставщика «Филина» и карьерой конструктора «Фонтанка» не смогла. Из публичных источников следует, что по состоянию на февраль 2018 года он работал в «Интеграле» начальником отдела разработки радиоэлектронных систем.

По словам Зенкевича, эксперимент на людях действительно проходил. Он официально назывался научно-исследовательской работой (НИР) и проводился по секретному (закрытому) заданию еще до 2002 года.

«Эти спецфункции – воздействие модуляцией сигналов низких и высоких частот – уже были заложены в алгоритм, по которому «Филин» разрабатывался, – поясняет предприниматель. – Собственно, опытно-конструкторская работа строилась на базе этой НИР».

В современном «Филине» Зенкевич без труда опознаёт разработку 2000-х.

«Они выдают за ноу-хау изделие, давно созданное, в том числе за счет моих средств, и снимают сливки, – не без обиды говорит он. – У нас были масштабные планы. Гражданскую модификацию «Филина», например, мы планировали разрабатывать году в 2012-м».

«Ростех» заговорил о гражданской модели через шесть лет. В декабре 2018-го корпорация опубликовала пресс-релиз с заголовком «Новый «Филин» «Ростеха» ослепит правонарушителей». Под ним говорится о новом виде нелетального оружия, которое на расстоянии 500–700 метров вызывает обратимые расстройства органов зрения и может применяться для спецопераций и контртеррористических мероприятий.

«Опытный образец оружия появится в 2019 году, – обещает «Ростех». – Создаваемое нами устройство может войти в арсенал сотрудников Росгвардии, а также других спецподразделений и силовых ведомств».

Небольшую статью посвятил «Филину» научный сайт Livescience, встревоженный новостями об оснащении российских кораблей оружием, «похожим на стробоскоп, способным вызвать галлюцинации, дезориентацию и тошноту». Особое внимание авторов привлекло признание пятой части добровольцев в том, что они при воздействии «Филина» испытали галлюцинации, а половина терялась в пространстве.

Опрошенные Livescience эксперты подтвердили, что световой поток может дезориентировать человека, и привели пример фар встречного автомобиля. Галлюцинации могут быть побочным эффектом мерцающих огней, но это явление обычное, уточнили они. А головокружение и другие симптомы встречаются у светочувствительных людей. Респонденты Livescience не очень поверили в то, что половина добровольцев испытала неврологические последствия. Ведь необычной реакцией мозга на мерцающий свет страдает менее одного процента населения.

Медико-биологический эксперимент подтверждает и «Ростех»:

«Эффективность и безопасность новинки определены на основании исследований ФГБУН «Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой» РАН. Испытатели из числа добровольцев отмечали эффект от воздействия светового излучения как «плавающее пятно света перед глазами», а также жаловались на кратковременное головокружение и дезориентацию».

«Фонтанка» связалась с высокопоставленным сотрудником Института мозга и попросила подтвердить выводы. Собеседник не припомнил, чтобы институт имел к исследованиям какое-либо отношение.

«Судить об эффективности устройства сложно, не испытав его, – добавил он. – Модуляция разночастотных сигналов, возможно, рассчитана на запуск процесса генерализации. Мозг, грубо говоря, начинает безостановочно «гонять» информацию по полушариям, что может вызвать эпилептический припадок. Но для защиты от такого воздействия достаточно закрыть один глаз».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»