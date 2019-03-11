Переизбрание Трампа в 2020 году поддерживает только треть американцев

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента на выборах в 2020 году поддерживают 38% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного исследовательской службой Университета Монмута. 57% опрошенных считают, что Трампа в Белом доме должен сменить другой политик.

Оценивая настроения избирателей в 300 избирательных округах, которые были особенно важны для победы Трампа на выборах 2016 года, организаторы опроса выяснили, что в этих округах, где проживает пятая часть американских избирателей, только 33% поддерживают переизбрание Трампа на второй срок, а 61% готов поддержать другого кандидата.

"У Трампа есть сторонники, однако неясно, сможет ли он рассчитывать на колеблющихся избирателей, которые в конечном счете обеспечили ему победу на выборах 2016 года", – отметил руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей, передает ТАСС.

Участникам опроса предложили также определить отношение к возможным претендентам на пост президента от Демократической партии. 28% участвовавших в опросе демократов заявили о поддержке кандидатуры экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который пока официально не объявил о вступлении в предвыборную борьбу. Каждый четвертый опрошенный член Демократической партии высказался в поддержку сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего в 2016 году с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом на пост президента от демократов. 10% демократов заявили о поддержке сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, 8% поддержали сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, 6% – бывшего члена Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурка. Если же Байден решит не участвовать в борьбе за пост президента, то, согласно данным опроса, четверть его нынешних сторонников готовы поддержать Сандерса.

Опрос проводился по телефону в период с 1 по 4 марта, в нем участвовали 746 зарегистрированных избирателей. Погрешность результатов оценивается в 3,6%.