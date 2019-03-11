Миллионы рублей свояка полковника Захарченко стали государственными

Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина, свояка полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС.

Судья удовлетворила соответствующий иск Генпрокуратуры, указавшей на полученное незаконным путем имущество на 380 миллионов рублей. Среди взысканного — 28 объектов недвижимости в столичном регионе и пять дорогих автомобилей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.

Сенин был объявлен в розыск в мае 2017 года за дезертирство и взятки. Его имущество было арестовано в апреле 2018-го.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.