Луиш Нету уходит в лиссабонский "Спортинг"

Центральный защитник футбольного клуба "Зенит" Луиш Нету подписал соглашение с португальским "Спортингом".

Контракт заключен на три года, сообщается на официальном сайте лиссабонской команды. За "Спортинг" 30-летний португалец начнет выступать с июля 2019 года.

Luís Neto, internacional português, chega ao nosso Clube vindo do @zenit_spb.



Bem-vindo ao Sporting Clube de Portugal!



✍ Contrato válido para as próximas três épocas desportivas, com início em Julho de 2019.#SportingCP pic.twitter.com/QtTmSzwUMt — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 11 марта 2019 г.

Нету перешел в "Зенит" в феврале 2013 года из итальянской "Сиены". В сезоне-2017/18 он выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды.

В составе "Зенита" Нету становился чемпионом России в сезоне-2014/2015. В составе сборной Португалии защитник в 2017 году выиграл "бронзу" Кубка конфедераций.