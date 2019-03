Луиш Нету уходит в лиссабонский "Спортинг"

Центральный защитник футбольного клуба "Зенит" Луиш Нету подписал соглашение с португальским "Спортингом".

Контракт заключен на три года, сообщается на официальном сайте лиссабонской команды. За "Спортинг" 30-летний португалец начнет выступать с июля 2019 года.

Luís Neto, internacional português, chega ao nosso Clube vindo do @zenit_spb.



Bem-vindo ao Sporting Clube de Portugal!



✍ Contrato válido para as próximas três épocas desportivas, com início em Julho de 2019.#SportingCP pic.twitter.com/QtTmSzwUMt