ЖКХ платежом украсим. Несколько не очень честных способов нажиться на жильцах

Глава ФАС на всю страну объявил, что россияне вдвое переплачивают за коммунальные услуги. «Фонтанка» выяснила — какими способами управляющие компании собирают с многоквартирных домов больше, чем им фактически должны жители.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев объяснял, что во всем виноваты родственники чиновников, которые пробивают нужные тарифы. «Фонтанка» рассказывает, что есть намного более простые и малозаметные способы, чтобы собрать с людей лишние деньги.

А был ли ремонт

Самый распространенный способ: указывать в отчетах текущий ремонт, которого по факту не было.

«Представьте, что вы – руководитель управляющей компании, – предлагает действующий гендиректор одной из крупных петербургских компаний. – У вас семья, дети, да и давно пора обновить автомашину. Что вы делаете для получения сверхприбыли? Правильно – занимаетесь старыми добрыми советскими приписками».

«Сделать подъезд за 600 тысяч, по факту отдать 200 тысяч, положить в карман остаток – все всё понимают», – подтверждает слова предпринимателя член общественного совета при вице-губернаторе по ЖКХ, член правления четырех ТСЖ Кирилл Захарян.

Есть и более прозаичная причина приписок. Долги перед ресурсоснабжающими организациями, особенно за тепло и холодную воду.

«Представьте: вы начисляете по текущему ремонту пять млн рублей за этот год, а фактически тратите один, – продолжает гендиректор УК. – Тогда вам нужно в следующем году сделать перерасчет и вернуть гражданам. Но у вас уже списали эти четыре миллиона в счет долгов, потому что у вас в доме есть неплательщики. Садитесь, сочиняйте отчет».

Жительница одного из домов во Фрунзенском районе Марина Свобода уверяет: в родном ЖКС год назад ей рассказали, что за 2017 год потратили на текущий ремонт 700 тысяч рублей. «Путем запроса в Минстрой РФ получила совершенно другой отчет нашего ЖКС, что, мол, работ за год было выполнено на 3 млн рублей», – утверждает активистка. Через запрос в Минстрой РФ удалось добиться полной версии отчета. Из нее стало понятно, что собрали около 3 млн рублей, а сделали по бумагам на 66 тысяч рублей, не подтвержденных документально. Куда исчезли остальные 2934000 рубля, неизвестно. За 2018 год отчета пока нет, хотя, согласно Жилищному кодексу, обязанность ЖКС предоставить отчет не позднее конца первого квартала скоро истекает.

Тепло, еще теплее

Самые высокие коммунальные платежи в Петербурге – за тепло. Как правило, за тепло и горячую воду УК и должны, соответственно, больше всего.

Распространенный способ их специфической борьбы за возвращение долгов — добавить горячую воду к объему теплоносителя.

Перерасчет кубов горячей воды в гигакалории тепла дает увеличение платежа. Технически выполняется просто: горячая вода пускается в полотенцесушители, рассказывают в саморегулируемой организации "Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере". Горячая вода, которую жители не проливают из крана, запускается в сушилку, и за не приходится платить как за теплоноситель в батареях.

«Этого делать, согласно законодательству, нельзя, – уточняет председатель совета СРО Евгений Пургин. – Но это маленькая хитрость, на которую порой идут в Петербурге».

Еще одна проблема – в городе больше трех тысяч домов «сидят на сцепке». Это когда два-три-пять зданий соединены общей трубой, а узел учета поступающего теплоносителя стоит только на первом доме.

Согласно законодательству, жильцам всех таких домов должны выставлять счета по нормативам. А УК могут взять и начислить по показаниям узла учета. «Мы проверяли в Центральном районе — выставленные счета местами превышали положенное по нормативам на 10-30%», – говорят в ассоциации управляющих организаций.

Недавно один из владельцев квартиры в таком «доме на сцепке» подал в суд на свой ЖКС — увидев переплату в две тысячи рублей за месяц. Разбирательство еще идет. За три года переплата одной похожей квартиры может составить 50 тысяч рублей.

Конечно, есть случаи, когда в отчетах УК начинается все та же приписка. Есть случаи, когда в отчетах количество гигокалорий завышается вручную на бумаге, а в теплоснабжающую организацию идет фактический объем, уверяют в СРО.

«Узнать есть мухлеж или нет практически невозможно. Сличить данные не получится, теплоснабжающая компания их просто не предоставит, так как вы – не ее клиент, у нее договор с УК, – предостерегает Евгений Пургин. – Здесь может помочь прокуратура или правоохранительные органы».

Возможна еще одна схема. Когда УК договаривается с поставщиком ресурса: тот начисляет платежей на 50-70% больше, а УК подтверждает и распределяет среди жильцов.

«Схема работает четко, когда удается добиться согласованных действий УК или ЖКС, поставщика тепла или холодной воды и местной администрации, – рассказывает гендиректор крупной компании, который согласился поделиться с «Фонтанкой» секретами. – Иначе такая конструкция не сможет просуществовать и месяца».

Эта схема действеннее других позволяет избавляться от долгов перед коммунальщиками, говорит гендиректор, но, к сожалению, за счет граждан.

Площадь

Марина Свобода из многоэтажки во Фрунзенском районе и ее коллега-активистка из Невского района настаивают: УК может получить с жильцов больше денег, если поменяет площадь дома на бумаге.

Жильцы дома по улице Белградской десять лет назад с удивлением обнаружили, что в техническом плане появились два лишних подъезда. В отличие от однотипных девятиэтажек, у этой подъездов семь – вместо девяти. По документам вместо семи стало девять. От этого площадь дома выросла с примерно 13 400 квадратных метров до примерно 14 400. От чего увеличились, соответственно, и плата за общедомовые нужды.

Жильцам, рассказывает местная активистка Марина Свобода, мало что удалось изменить. Несмотря на то, что в 2012 году ОБЭП сильно интересовался эти вопросом. Просто на плане убрали лишние подъезды – а размер площади так и не изменился

«Знаете, как в 2008 году переделывали разом все паспорта на дома по городу? Рассказывают, в ЖКСах сидели и типовые дома рисовали просто по наитию», – рассказывает Марина Свобода. Она затрудняется предположить: ошибка в плане ее дома была сделана случайно или намеренно.

Жители дома №19 по улице Народной (обслуживается ЖКС-1 Невского района) скрупулезно следят за изменениями в квитанциях ВЦКП с 2011 года. За это время площадь дома изменилась с 2752 кв м до 2726 кв м. О чем это говорит, жильцы сказать затрудняются, однако их больше волнует увеличение кубатуры здания. Сличив типовой проект серии своей панельной хрущевки с составленным в 2009 году технико-экономическим планом, активисты заметили увеличение с 9,9 тысяч кубометров до 11 тысяч.

Кубометры не используются при расчете платы за отопление, только квадратные метры, успокаивает их член общественного совета при вице-губернаторе по ЖКХ Кирилл Захарян. Что касается площади – да, она влияет на расчет платежей. В городе есть проблема с балконами. Где-то они учтены в составе площади квартиры, где-то нет, перечисляет член общественного совета. Но надо учитывать, что изменение площади домов происходит постоянно – например, когда кто-то узаконивает перепланировку.

«Когда у меня дом однажды увеличился на две тысячи квадратов, пришлось объясняться в суде, – рассказывает член правления четырех многоэтажек Кирилл Захарян. – Судья долго пыталась понять как это возможно. А оказалось просто: жильцы делали антресоли при своих пятиметровых потолках».

Что делать?

Собеседники «Фонтанки» выработали перечень мер, которые стоит предпринять жильцам, чтобы не быть обманутыми управляющими компаниями

1. Создать совет дома или товарищество собственников жилья. Из тех, кто способен адекватно вести диалог с управляющей или обслуживающей компанией.

2. Тщательно выбирать управляющую компанию – ту, с которой можно наладить диалог и не сидеть потом в жесткой конфронтации. Чтобы у компании не было долгов перед ресурсоснабжающими компаниями и ваши платежи не уходили на погашение чужих долгов.

3. Перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Так вы позволите неплательщикам самим разбираться с долгами.

4. Оценить состояние дома. Участвовать в ремонте, которым занимается УК. Контролировать, помогать. Если УК не делает ремонт – уходить в новую или, см. пункт 2 – создавать ТСЖ. ТСЖ не приходится, в отличие от УК, платить НДС

4а. Если дом маленький, пятиэтажка – объединяйтесь. Штук пять небольших домов в одном ТСЖ – это выгодно.

5. Следите за изменениями планировки дома, сличая три группы цифр: данные квитанции управляющей компании, данные сайта реформы ЖКХ, данные адресной программы капремонта.

«Когда говорят: у нас в доме украли четыре миллиона рублей за год, не верьте, – подсказывает гендиректор крупной управляющей компании. – Украсть 4 из бюджета в 12, когда 6 млн уходит на коммунальные услуги – просто нереально. Как специалист говорю: украсть за год можно тысяч 600-700. Но при этом надо совсем наплевать на людей и ничего не делать».

Алексей Дмитриев, специально для «Фонтанки.ру»