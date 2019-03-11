США рассматривают дополнительные санкции против "Северного потока — 2"

США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.

На вопрос, когда можно ожидать дополнительных санкций, Перри ответил: "Эти вопросы еще рассматриваются".

"США очень ясно заявляют – мы не считаем, что этот проект имеет экономические основы. Наш сигнал европейским странам – мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов. "Северный поток-2" не экономический, это больше политический трубопровод. Мы это не поддерживаем", – сказал Перри.

О возможном введении новых санкций против инвесторов и компаний, занимающихся прокладкой трубопровода, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько официальных лиц США.