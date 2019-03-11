Путин подписал указ о химической и биологической безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу», соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документ, в том числе определяет цель, принципы, приоритетные направления и основные задачи государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

Согласно документу, основными химическими угрозами являются в том числе широкое использование химических веществ с высокой токсичностью, накопление в окружающей среде опасных химически стойких соединений, разработка и внедрение в производство принципиально новых классов химических веществ, воздействие которых на человека и окружающую среду изучено недостаточно, увеличение количества организаций, осуществляющих производство химической продукции, значительный рост химических отходов, отсутствие эффективных технических решений, касающихся обезвреживания химически опасных отходов и рекультивации загрязненных территорий, использование технологий, не обеспечивающих надлежащую химическую безопасность.