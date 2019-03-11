В Петербурге прекращено дело о разглашении гостайны бывшим гендиректором «Силовых машин». Роман Филиппов не признал себя виновным, ему назначили судебный штраф

Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора холдинга «Силовые машины». Роман Филиппов обвинялся в разглашении гостайны.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Леонид Сайкин, дело Филиппова прекращено 11 марта по ходатайству регионального УФСБ, которое просило назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«Мой подзащитный вину не признал, – уточнил Сайкин. – Прекращение преследования означает, что виновность не была доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и не установлена вступившим в законную силу приговором суда. Соответственно, Филиппов считается невиновным и несудимым».

По словам защитника, обвинение никак не было связано со скандалом о поставках турбин в Крым в обход санкций. Статья 25.1 Уголовно-процессуального кодекса для назначения судебного штрафа обязывает обвиняемого возместить ущерб или иным способом загладить причиненный преступлением вред. Это условие Филиппов выполнил. Признание вины не требуется.

Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Филиппов оштрафован на 150 тысяч рублей.

Следственная служба УФСБ Петербурга и области расследовала уголовное дело, возбужденное по статье 283 УК «Разглашение государственной тайны», с лета 2017 года. Мерой пресечения Филиппову избирали подписку о невыезде.