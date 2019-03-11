Минкульт объявил очередной конкурс на реставрацию Интендантских складов на полмиллиарда

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры объявила новый конкурс на ремонтно-реставрационные работы в здании Интендантских складов. Справиться надо к концу года.

Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована на сайте госзакупок 11 марта. Стартовая цен — 499 млн рублей, выбрать подрядчика предполагается в середине апреля. Согласно техническому заданию, в доме №2 по улице Глинки необходимо провести ремонт исторических интерьеров, лестниц, автоматических систем пожаротушения, видеонаблюдения, охранной сигнализации и другое, а также провести благоустройство. Срок завершения работ — 20 декабря.

Предыдущий конкурс по объекту на 778,5 млн рублей дирекция объявляла перед Новым годом. В техзадании также указывались устройство лестниц и перекрытий, отделка помещений, а кроме этого, установка окон и дверей и инженерных сетей.