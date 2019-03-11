Минкульт объявил очередной конкурс на реставрацию Интендантских складов на полмиллиарда
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры объявила новый конкурс на ремонтно-реставрационные работы в здании Интендантских складов. Справиться надо к концу года.
Информация о конкурсе с ограниченным участием опубликована на сайте госзакупок 11 марта. Стартовая цен — 499 млн рублей, выбрать подрядчика предполагается в середине апреля. Согласно техническому заданию, в доме №2 по улице Глинки необходимо провести ремонт исторических интерьеров, лестниц, автоматических систем пожаротушения, видеонаблюдения, охранной сигнализации и другое, а также провести благоустройство. Срок завершения работ — 20 декабря.
Предыдущий конкурс по объекту на 778,5 млн рублей дирекция объявляла перед Новым годом. В техзадании также указывались устройство лестниц и перекрытий, отделка помещений, а кроме этого, установка окон и дверей и инженерных сетей.
Справка:
Летом 2014 года было решено, что Консерватория переедет на время ремонта из своего основного здания в соседнее, на ул. Глинки, 2. Перед этим часть Интендантских складов для новоселов отремонтировал Ремстройфасад за 480 млн рублей. Когда въехали студенты и преподаватели, встал вопрос о продолжении работ — контракт на 900 млн рублей в начале октября 2015 года выиграла та же компания. В апреле 2017 года контракт расторгли. После этого Северо-Западная дирекция Минкульта объявляла несколько конкурсов на завершение ремонта и с третьего раза нашли подрядчика за 262 млн – «Капитал Стройиндустрию». При этом дирекция судилась с "Ремстройфасадом", а по факту мошеннического хищения средств при ремонте Интендантских складов было возбуждено дело. Позднее стало известно, что та часть помещения, куда переехала Консерватория, отсырела, а сотрудников учреждения массово сокращали из-за недостатка площадей . В конце ноября стало известно, что экс-глава отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции Владимир Крайнов оштрафован за приемку фактически невыполненных работ в историческом здании Интендантских складов.