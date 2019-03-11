Зинедин Зидан вернулся в «Реал»

Мадридский «Реал» на своем сайте объявил о возвращении французского тренера Зинедина Зидана. Он подписал контракт до июня 2022 года.

На посту Зидан сменил аргентинского специалиста Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку. «Француз возвращается в клуб, в котором он творил историю как игрок и как тренер», — говорится в заявлении пресс-службы.

«Реал» во второй раз за сезон-2018/2019 сменил тренера. В октябре клуб уволил Хулена Лопетеги и назначил Солари.

Зидан покинул «Реал» в мае 2018-го, после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Все это время он оставался без работы.