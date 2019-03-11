NASA: США планируют высадить людей на Луну к 2028 году

США надеются вновь осуществить посадку людей на Луну к 2028 году, свидетельствует опубликованный 11 марта проект бюджета космического ведомства США.

Общий объем финансирования NASA в 2020 финансовом году, согласно представленному документу, может составить 21 миллиард долларов. Из них 363 миллиона будет выделено на поддержку создания коммерческими компаниями "большого аппарата для посадки грузов, а затем астронавтов на Луну". "Партнерство с частными компаниями по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернет превосходство США на пути к Луне, вокруг нее и на ее поверхности и приведет к посадке людей на Луну к 2028 году", – говорится в документе на сайте NASA, опубликованном в связи с представлением проекта бюджета.

США с приходом администрации президента Дональда Трампа объявили о возобновлении Лунной программы, назвав возвращение и постоянное присутствие человека на Луне этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы NASA разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем будут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно на многоразовых посадочных аппаратах.

Строительство станции на лунной орбите начнется в 2022 году, а первый пилотируемый полет к ней намечен на 2024 год, посадка американцев на поверхность Луны, по планам NASA, состоится не раньше конца 2020-х годов. NASA подчеркивают, что Gateway является международным проектом и будет реализовывается с привлечением коммерческих компаний.