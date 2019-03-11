МИД Австрии обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС

Генеральный секретарь по иностранным делам МИД Австрии Йоханнес Петерлик обвинил Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за того, что Киев ранее запретил въезд руководителю бюро австрийской национальной телерадиокомпании ORF Кристиану Вершютцу. Слова Петерлика на встрече с украинским послом приводит агентство APA, которое принадлежит ORF, передает «Европейская правда».

«Мы глубоко обеспокоены действиями украинского правительства против независимого журналиста. Это недопустимый односторонний акт цензуры, и он несовместим с ценностями и принципами соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил Петерлик.

Он призвал украинские власти отменить запрет и предоставить Вершютцу аккредитацию в зоне конфликта на украинской стороне от линии разграничения.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ольга Червакова в своем Facebook сообщила, что украинская Служба безопасности (СБУ) запретила Вершютцу въезд в страну из-за угрозы, которую он представлял для национальной безопасности. По ее словам, с начала вооруженного конфликта на Донбассе и ситуации в Крыму освещал события в Украине, «широко используя штампы кремлевской пропаганды» и отрицая «агрессию» России против Украины.