«Неловкая попытка смешать политику с уголовщиной». Агапитова вспомнила про сифилис и отказала защитникам активиста «Весны» Казаченко

Защитники подозреваемого в разврате с восьмиклассницей активиста движения «Весна» Владимира Казаченко обратились за помощью в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. Омбудсмен «политического давления» в деле не увидела, а рассуждения оппозиционеров назвала сомнительными.

О том, что в минувшие выходные электронная приемная Агапитовой пополнилась сразу несколькими заявлениями от защитников Казаченко, на сайте уполномоченной сообщается 11 марта. «Логику авторов, обращающихся к Уполномоченному по правам ребенка с требованиями защитить взрослого человека, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, понять довольно сложно», – отметила Агапитова.

Авторы жалоб настаивали на политической подоплеке уголовного дела, уповали на возраст двадцатилетнего Казаченко, который «сам еще совсем недавно был несовершеннолетним», и на насилие «он в принципе не способен». Затронули жалобщики и тему «возраста согласия», о снижении которого «все чаще поднимается вопрос». (Например, дебаты по этому поводу в офисе движения «Открытая Россия» прошли 9 марта, их посетили сотрудники полиции).

Агапитова уточнила, что информацию в Следственном комитете по делу о групповом разврате все же запросила. «Даже имея изрядную долю фантазии, усмотреть «политическую подоплеку» в информации, предоставленной следователями, совершенно невозможно. Никаких претензий помимо «развратных действий сексуального характера без применения насилия в отношении несовершеннолетней» к молодому человеку не предъявляется», – высказала мнение омбудсмен.

«Никакие аргументы про «еще недавно сам был несовершеннолетним» здесь не помогут. Как и сомнительные рассуждение про неактуальность «возраста согласия». Тем более, что «поднимается вопрос о его снижении» лишь в дебатах, организованных при участии активистов той же «Весны». Или это такая новая форма политической борьбы – сначала совершаешь преступление, а потом борешься за отмену этой нормы закона? Истории, конечно, известны примеры мучеников науки, которые, не жалея себя, искали спасение для тысяч людей. Вот Илья Мечников заражал себя сифилисом и тифом, пытаясь найти вакцину. Но, согласитесь, конечная цель у великого ученого была более чем гуманная», – рассуждает Агапитова.

В завершении она отметила, что попытка «смешать политику с обычной уголовщиной» выглядит глупо и посоветовала активистам подумать о «чистоте рядов».

Предполагаемую 14-летнюю жертву разврата задержали 16 февраля по подозрению в незаконном обороте наркотиков, в ее телефоне нашли фотографии и видео секс-вечеринки в квартире Казаченко. Активиста «Весны» и его приятеля-ровесника Вадима Тишкина арестовали 21 февраля. В изоляторе оба останутся до 18 апреля. История продолжилась актом вандализма на Вознесенском проспекте. Петербургский штаб политика Алексея Навального, который занимает первый этаж здания-памятника, «украсили» надписями «штаб педофилов». Административные протоколы получили двое, оба были участниками форума, который спонсируется Кремлем.