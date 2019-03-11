Норвежцы наймут почти 100 человек в Петербурге, чтобы закрепиться на российском рынке судостроения

Норвежский проектировщик гражданских судов Skipskompetanse и производитель судового оборудования по рыбопереработке Bjordal в начале марта зарегистрировали юрлица в Петербурге.

Они намерены нанять почти 100 человек, чтобы локализовать в России проектирование судов и создание для них судового оборудования.

– На российском рынке рыбозаготовки идет передел. Компаниям выдают квоты на вылов рыбных ресурсов, только если они строят суда в России. Пока что нет требования делать проектирование в России и закупать технологическое оборудование здесь, но мы идем на опережение, чтобы быть локальным поставщиком и в этих сферах, поскольку считаем, что к этому придет. Например, в Америке есть обязательство заказывать все у локальных компаний, – рассказал «Фонтанке» генеральный директор компаний Владимир Максимов.

Подробнее о проекте и планах норвежцев в Петербурге читайте в большом материале.