Как расплатиться с «Метростроем», чтобы и в Смольном не сели, и рабочие не голодали

Счета «Метростроя» снова заблокированы, в этот раз за долги подрядчикам. До тех пор, пока им не переведут почти 400 млн, зарплат рабочим не видать. Схема, по которой можно получить от властей деньги для вознаграждения метростроителей, есть, но она может обернуться проблемами для самого Смольного.

Алексей Светлов/Интерпресс

ОАО «Метрострой» и дочернее для него ООО «СМУ №13 Метрострой» 4 марта 2019 года заключили соглашение об уступке права требования по госконтракту на строительство участка Лахтинско-Правобережной линии подземки. Это было сделано для того, чтобы Смольный мог напрямую переводить деньги в «СМУ №13». Без этой схемы любые поступающие на счета строителя петербургского метро деньги сразу же будут списаны в пользу подрядчиков, которые в суде доказали долги компании, получили исполнительный лист и обратились в службу судебных приставов. На данный момент в отношении «Метростроя» открыто 11 исполнительных производств на сумму более 382,2 млн рублей.

6 марта руководитель «СМУ №13» Сергей Сепитый приезжал в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и предъявил там соглашение о переуступке права требования между «Метростроем» и возглавляемым им «СМУ №13», которое в последние годы трудилось над продолжением оранжевой линии метро за станцию «Спасская». Он долго и жарко убеждал сотрудников комитета, что благодаря этой бумаге власти могут напрямую переводить деньги «дочке» «Метростроя», что позволит ему раздать зарплаты. В комитете сдержанно ответили, что изучат предложенный им вариант на предмет соответствия законодательству. В частности, спросят мнения у других ведомств.

В середине того же дня ситуация нашла свое отражение в неофициальной группе «Метростроя» в соцсети. Там появилось несколько сообщений от рабочего, который рассказывал о том, что председатель КРТИ «намеренно затягивает и чуть ли не отказывается подписывать, фактически, выплату зарплат рабочим». Спустя несколько минут появилась запись, которая добавила к списку ответственных комитет финансов. Потом и вовсе опубликовали личный телефон чиновника, подписав, что именно он ответственен за то, что 8 марта метростроители не смогут обрадовать своих женщин подарками, купленными с зарплаты.

Факт обращения Сепитого со схемой по поводу прямого перевода денег «Фонтанке» подтвердили и в КРТИ, и в самом «Метрострое». Как объяснили чиновники, комитет не может начать перечислять деньги в обход в один день, не проведя глубочайшую проверку способа оплаты. За каждый переведенный рубль чиновник, согласовавший такую схему, отвечает головой; с точки зрения права она может стоить ему свободы. В КРТИ также подтвердили, что со всех сторон рассматривают предложенный вариант и уже запросили позиции других ведомств.

В «Метрострое» подчеркнуто спокойно высказываются о неторопливости комитета: «ОАО «Метрострой» ищет выход из ситуации. Источником финансирования на сегодняшний день является только выполненный, сданный и оплаченный заказчиком объем работ. Из этих средств в первую очередь должна производиться выплата заработной платы, а также закупаться материалы и оплачиваться услуги для осуществления текущих работ. Однако существует риск изъятия средств в пользу компаний-поставщиков материалов и услуг, ожидающих оплаты. В частности, 7 марта обещанные долги по январской зарплате автоматически списались в пользу одного из них. Чтобы избежать таких ситуаций, прорабатывались различные варианты, в том числе перевод средств заказчиком напрямую СМУ, минуя счета «Метростроя». Также продолжается плановая, системная работа и ведение переговоров с поставщиками, и параллельная подготовка очередной партии выполненных работ для предъявления заказчику».

В Смольном «Фонтанке» объясняют: главный барьер для чиновников из КРТИ – это 27 млн рублей, которые главный подземный подрядчик по мировому соглашению должен ежемесячно переводить налоговой. Если комитет согласует работу по схеме, предложенной «СМУ №13», то фактически будет участвовать в переводе денег не только в обход подрядчиков, но и в обход петербургских фискалов. Даже если это приемлемо по закону, то совершенно неприемлемо с точки зрения отношений между органами государственной власти.

Затянувшаяся нервная ситуация со строителем подземки привела к тому, что в Смольном готовы «дуть на воду». В качестве обоснования критичного отношения собеседники «Фонтанки» рассказали об одной из последних мартовских встреч КРТИ и «Метростроя». На ней компания презентовала свежий производственный план. Чиновники говорят, что отказались его согласовывать, потому что не увидели понятной экономики – по плану, например, на развертывание километров кабеля на одной из линий метро был предусмотрен лишь один сотрудник.

Без прямого и предметного указания от врио губернатора Александра Беглова или от вице-губернатора Эдуарда Батанова в комитете по развитию транспортной инфраструктуры не примут за рабочую схему, предложенную «СМУ-13». В правительстве тем временем делают ставку на дополнительные соглашения, благодаря которым «Метрострой» сможет получить 5,2 млрд рублей аванса на три линии метро, – при условии, что начнет интенсивно работать, этого должно хватить и на выплату всех зарплат за декабрь–январь (250 млн рублей, по данным инспекции по труду), и на платежи для субподрядчиков.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко считает, что проблема погашения долгов по зарплате субподрядчикам «Метростроя» давно уже перестала быть сугубо юридической, превратившись в остросоциальный вопрос. Он не видит критических юридических рисков для городского правительства при условии, что уступается юридически действительное требование, город надлежаще уведомлен об уступке и соблюдены все необходимые с платежом процедуры. Для «Метростроя» же в этом случае юридически правильно учесть и интересы налоговой инспекции.

Если все юридические тонкости будут учтены, то главным риском для властей на сегодняшний момент будет недовольство субподрядчиков со схожими «зарплатными» проблемами. Как считает Валерий Зинченко, рисков в первую очередь будет больше для самого «Метростроя», с которым в последние месяцы массово судятся бывшие подрядчики, еженедельно пополняя список кредиторов. Так, по данным СПАРК, за 2018 и 2019 годы к компании было подано 266 исков на общую сумму свыше 10 млрд рублей. По статистике, полностью или частично удовлетворяется более 60% дел, и каждый из победителей, в теории, может рассчитывать на получение исполнительного листа.

«Такое решение вопроса [принятие схемы с соглашением об уступке права требований] во имя действительно «благой» цели – исполнения денежных обязательств перед работниками «СМУ №13» – может вызвать большое количество именно юридических вопросов у кредиторов, и не только. Конечно, вопросы эти будут адресованы вовсе не к работникам, которые при реализации варианта с соглашением о переуступке права требования получают шанс на погашение заработной платы, а в первую очередь к руководству компании. Например, чем вызвано и насколько экономически обосновано и целесообразно соглашение об уступке прав требований? На это, вероятнее всего, придется отвечать в арбитражном суде, если в отношении «Метростроя» будет введена процедура банкротства, и соглашение об уступке будет оспорено управляющим или кредитором. При определенных обстоятельствах такие вопросы могут возникать и у правоохранителей. Например, если по заявлению иных кредиторов и при наличии у «Метростроя» признаков банкротства будут проверяться обстоятельства неправомерных действий при банкротстве», – объясняет Валерий Зинченко.

По его словам, уже сейчас, при наличии исполнительных листов о взыскании с «Метростроя» денежных средств, предложенная «СМУ-13» схема перевода денег может трактоваться кредиторами как подпадающая под действие статьи 315 УК РФ «Неисполнение решения суда». Но это будет уже проблемой не работников, а руководства «Метростроя».

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»