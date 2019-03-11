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Финляндия
11.03.2019 19:30
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В Финляндии возмущены «неприемлемыми» методами реставрации парка Монрепо

Финское отделение Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) крайне обеспокоено судьбой музея-заповедника Монрепо в Выборге и уничтожением исторических строений в ходе восстановления парка. Письмо с настоятельными рекомендациями следовать международным принципам реставрации организация направила директору заповедника Александру Буянову и губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. Об этом 11 марта сообщил председатель Совета ИКОМОС СПб Сергей Горбатенко.

Финны заверили, что внимательно следят за ходом реставрации, и подчеркнули, что «глубокая озабоченность» применяемыми методами в Монрепо растёт. В шок специалистов поверг в числе прочего разбор деревянного Библиотечного флигеля и начало работ по демонтажу главного дома. Группа российских реставраторов забила тревогу в январе 2019 года, и на восстановление был объявлен временный мораторий.

Организация в своих обращениях к Дрозденко и Буянову привела выдержки из «Флорентийской хартии об исторических садах» и «Принципов сохранения деревянного архитектурного наследия», принятые в 2017 году Генассамблеей ИКОМОС. Специалисты подчёркивают, что первоначальный, но так и не реализованный план парка воплощать нельзя, необходимо учитывать северный климат и с большой осторожностью подходить к свидетельствам времени и историческим деталям (мостам, деревьям, статуям, павильонам и т. д.).

«Демонтаж и переборка, как правило, неприемлемы в качестве метода восстановления», – заявила в письме член правления Национального комитета ИКОМОС Финляндии архитектор Нетта Бёэк.

Финская организация Pro Monrepos два десятилетия помогала с восстановлением Монрепо, однако в 2011 году сотрудничество прекратилось. Проект реставрации архитектурного и садово-паркового комплекса Монрепо был запущен к концу 2017 года, но в отношении парка не был утверждён предмет охраны, при этом все согласования были получены. Вырубили 2,5 тысячи деревьев. Защитники наследия считают, что проект нужно пересмотреть, чтобы максимально сохранить подлинные его элементы. По мнению специалистов, множество недочётов было допущено в историко-культурной экспертизе Монрепо, например утраченные ранее или демонтированные в последнее время объекты фигурируют в перечне предметов охраны как существующие. Как писала «Новая газета», конкурсы, объявленные в декабре 2018 года, — на разработку проектной документации по воссозданию флигеля для гостей, воссоздание колонны, обелиска Брольи, капеллы на о. Людвигштайн — признаны несостоявшимися, что открывает возможность обойтись без аукциона, отдав контракт в «свои» руки.


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