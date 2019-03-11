На Украине возбудили дела в отношении Тимошенко и о подкупе малоимущих в пользу Порошенко

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство об использовании партией "Батькивщина", лидером которой является кандидат в президенты Юлия Тимошенко, подставных лиц под видом спонсоров во время избирательной кампании. Об этом 11 марта сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Сейчас в производстве проводятся следственные действия, направленные на проверку информации", – заявил Цуцкиридзе. Он также сообщил, что начато производство, которое касается возможного подкупа малоимущих в пользу действующего главы государства Петра Порошенко под видом материальной помощи, передаёт ТАСС.

"Также продолжается расследование уголовного производства по факту возможного подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко путем выделения материальной помощи семьям, которые оказались в трудных жизненных условиях. Эта информация широко освещена в СМИ. Все участники ролика подтвердили факты таких предложений, но быстрого результата расследования ожидать не стоит, для этого необходимо опросить более 2 тыс. человек", – отметил Цуцкиридзе.

Ранее журналисты установили, что во втором полугодии 2018 года, когда стартовала активная фаза предвыборной агитации, взносы на счет "Батькивщины" резко выросли. В отчете указано, что десятки украинцев из небольших городов и поселков жертвовали этой политической силе по 150 тыс. гривен и более. Большинство опрошенных "доноров" впервые слышали о своих пожертвованиях. Позже Тимошенко призналась, что настоящие доноры "Батькивщины" передали деньги через подставных лиц, потому что боятся репрессий.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным соцопроса группы "Рейтинг", кандидат в президенты Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге, за него готовы проголосовать около 25% избирателей. Вторую строчку занимает Тимошенко (18,3%), Порошенко на третьем месте (16,8%),